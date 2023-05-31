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Общество

Глеб Никитин: "Без медицины нельзя представить нашу жизнь"

18 июня 2023 09:30  [34] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем медицинского работника.

"Уважаемые медицинские работники! Дорогие ветераны! От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником!

Без медицины нельзя представить нашу жизнь. С древних времён люди заботились о своём здоровье, искали пути к долголетию. Медицина всегда была больше, чем просто профессией. Это настоящее призвание, дело жизни, миссия. В ее основе - базовые гуманистические ценности, стремление помочь другим людям. Такая работа требует особого склада ума. Вы лечите не только тела, но и души, даёте людям надежду и возвращаете веру в свои силы!", - говорится в тексте поздравления.

"В Нижегородской области сформировалась сильная медицинская школа. Здесь работает очень много преданных своему делу профессионалов, стремящихся привнести новое в свою отрасль. Важно, чтобы у медиков были достойные условия работы. По инициативе Президента России реализуется национальный проект «Здравоохранение» - обновляются больницы и поликлиники, закупается новое оборудование, пополняется автомобильный парк. Главным же залогом успешной работы всей системы являетесь именно вы - врачи, средний и младший медицинский персонал. Ваши руки способны творить чудеса и делать невозможное!

Отличительная черта настоящего медика - способность учиться на протяжении всей жизни. Вам дольше всех приходится получать образование, осваивать огромное количество информации, на практике постигать секреты профессии. Нам очень важно сейчас развивать и свои медицинские технологии. В регионе поступательно создаётся необходимая инфраструктура для соответствующих исследований и внедрения их результатов на практике.

В профессиональный праздник желаю вам никогда не останавливаться на достигнутом и всегда стремиться к большему! Вам верят и на вас надеются люди, а мы гордимся тем, что в регионе работают такие специалисты. С праздником! Здоровья вам и вашим близким!", - сказал губернатор.

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Теги:
Глеб Никитин Медицина и здоровье Праздники
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