Нижегородские социальные проекты стали победителями на всероссийском уровне Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в Санкт-Петербурге были определены победители и специальные номинанты всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства "Мой добрый бизнес" сезона 2022-2023 гг.

По итогам 2022 года четыре нижегородские практики стали лауреатами в четырех номинациях: три проекта – лауреатами 2-й степени и один – лауреатом 3-й степени.

"Важно, что нижегородские проекты регулярно становятся победителями на всероссийском уровне. Это говорит о популярности социального предпринимательства и высоком уровне развития такого бизнеса в регионе. Социальные предприниматели помогают людям, создают рабочие места, меняют жизнь к лучшему. Мы, в свою очередь, продолжим оказывать всестороннюю поддержку социальному бизнесу", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ежегодно Нижегородская область занимает лидирующие позиции по количеству поданных практик на участие в конкурсе. С 2017 года в конкурсе приняло участие более 600 проектов разной социальной направленности, из которых 168 стали победителями на региональном уровне. С 2017-го по 2021 год шесть региональных проектов были признаны победителями всероссийского конкурса.

Как отметил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев, по количеству социальных предпринимателей регион стабильно входит в пятерку лучших в России.

"На сегодня в реестр включено 368 субъектов малого и среднего предпринимательства. В этом – большая заслуга региона, где созданы благоприятные условия для развития данной сферы. В 2022 году 118 социальных предпринимателей стали получателями различных грантов, при этом сумма поддержки превысила 47,7 миллиона рублей. Кроме того, более 200 предпринимателей стали получателями иных мер поддержки: это и реклама, продвижение социальных проектов, и разработка бизнес-планов, франшиз, сайтов, и проведение обучающих акселераторов", - рассказал Андрей Гнеушев.

По словам директора центра инноваций социальной сферы Нижегородской области Светланы Кашиной, социальное предпринимательство - особый вид деятельности, способствующий достижению позитивных социальных изменений в обществе в таких сферах, как образование, здравоохранение, социальное обслуживание, культура, спорт.

"Социальные предприниматели приносят пользу обществу, помогая тем, кто больше всего нуждается в поддержке. На сегодняшний момент в реестре центра инноваций социальной сферы Нижегородской области, который отвечает за поддержку социального предпринимательства в регионе, более четырех тысяч организаций. С ними организовано постоянное взаимодействие в рамках различных направлений поддержки. От имени центра поздравляю победителей и желаю успехов, уверенности в своем деле и реализации идей на благо развития социального предпринимательства нашего региона", - сказала Светлана Кашина.

В течение сезона 2022-2023 гг. участие в конкурсе приняли 2 578 проектов из 79 субъектов РФ, из которых 2 133 – проекты представителей МСП и 345 – проекты представителей сферы НКО. В региональный этап было отобрано 567 победителей, а в финал вышло 60 проектов в 12 номинациях.

Организатором конкурса выступает Министерство экономического развития Российской Федерации, оператором является Государственный университет управления. Региональный куратор – министерство внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области, региональный представитель – АНО "Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области".

Ранее сообщалось, что четыре нижегородских волонтерских центра получат статус "Добро.Центров".