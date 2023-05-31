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Контракт на строительство в Нижнем Новгороде 34 сухогрузов заключен в ходе ПМЭФ-2023

15 июня 2023 12:27  [39] Экономика
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) подписало c нижегородским ПАО "Завод "Красное Сормово" контракт на строительство серии из 34 сухогрузов проекта RSD59 на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Контракт подписан в рамках реализации инвестпроекта ГТЛК с использованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по обновлению гражданского водного флота России. Планируется, что сухогрузы будут переданы тремя партиями: 10 судов – до конца 2024 года, 12 судов – до конца сентября 2025 года, еще 12 судов – до конца января 2027 года.

"Это самая большая серия строительства судов за всю историю ОСК. И тут по-настоящему есть, где проявиться мастерству корабелов. Эти 34 сухогруза призваны качественно обновить численность флота и увеличить объемы грузовых перевозок морскими и внутренними водными путями. Также при проектировании данных судов максимально будут использоваться отечественное судовое оборудование и комплектующие", - отметил заместитель председателя Правительства РФ – министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что судостроение исторически играло огромную роль в развитии Нижегородской области, а "Красное Сормово" является одним из символов региона.

"Для нас очень важно, чтобы предприятие было обеспечено заказами. Это дает возможность стабильно работать, развиваться, реализовывать новые проекты", - сказал Глеб Никитин.

По словам генерального директора ГТЛК Евгения Дитриха, новый контракт станет самым крупным за всю историю сотрудничества ГТЛК с ОСК.

"Заказ большой партии востребованных на рынке сухогрузов позволит поддержать отечественное судостроение, нарастить компетенции в этой сфере, повысить эффективность производства, а также обновить российский флот и увеличить объем перевозок водным транспортом в России", – заявил он.

Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов отметил, что завод "Красное Сормово" – самое эффективное предприятие России с точки зрения строительства крупных серий гражданских судов.

"Благодаря использованию производственной системы строительство одного сухогруза проекта RSD59 удалось сократить по времени в полтора раза – с 9 месяцев до 5,5. Суда хорошо себя зарекомендовали, и естественно, что заказчики решили продолжать работать с сормовичами и ОСК. Новый контракт свидетельствует и о том, что мы нашли выход в непростой ситуации, когда западные фирмы прекратили поставки оборудования, и продолжаем строить коммерческий флот России, наращивая темпы", – сказал Алексей Рахманов.

ГТЛК и завод "Красное Сормово" сотрудничают с 2015 года. За прошедшее время лизинговая компания заказала на нижегородском предприятии строительство 50 судов на общую сумму 61,1 млрд рублей. Новая серия сухогрузов проекта RSD59 станет шестой по счету.

Ранее сообщалось, что более 20 соглашений планирует заключить Нижегородская область на Петербургском международном экономическом форуме.

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Теги:
бизнес Красное Сормово Промышленность
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