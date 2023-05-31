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Бизнес

Нижегородский НОЦ и АСИ подписали на ПМЭФ-2023 соглашение о сотрудничестве

15 июня 2023 13:04  [98] Бизнес
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ) и Агентство стратегических инициатив (АСИ) в ходе ПМЭФ-2023 заключили соглашение о сотрудничестве.

Церемония подписания документа прошла в присутствии заместителя губернатора Нижегородской области Андрея Саносяна. Свои подписи поставили директор Нижегородского НОЦ, советник губернатора по инвестициям и инновациям Тимур Халитов и директор Центра развития партнерской сети АСИ Екатерина Кодзасова.

"АСИ неоднократно подтверждало свой статус «агента изменений». Мы тесно сотрудничаем с коллегами по вопросам улучшения инвестиционного климата, национальной технологической инициативы, обмена лучшими практиками и другим направлениям. Новое соглашение направлено на укрепление взаимодействия по вопросам, связанным с научно-технологической деятельностью", - сказал Андрей Саносян.

По словам Тимура Халитова, соглашение направлено на координацию усилий по популяризации науки и продвижению научно-технических проектов. Он также отметил, что заключенное соглашение позволит Нижегородскому НОЦ и АСИ эффективно сотрудничать и развивать инновационный потенциал Нижегородской области, а также работать над решением задачи технологической независимости Российской Федерации.

Поддержку АСИ получают инициативы по созданию продуктов, услуг и сервисов, предназначенных для конечного потребителя и ориентированных на социально-экономические преобразования в регионах, а также на повышение благополучия и уровня качества жизни человека.

"Вместе с Нижегородским НОЦ мы будем тиражировать эффективные практики, создавать условия для обеспечения лидерства российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, формировать технологические команды, создающие прототипы и продукты", - отметила Екатерина Кодзасова.

Документов также предусмотрены совместные мероприятия по развитию предпринимательства и самозанятости среди студентов и выпускников высших и средних специальных учебных заведений.

Ранее сообщалось, что контракт на строительство в Нижнем Новгороде 34 сухогрузов заключен в ходе ПМЭФ-2023.

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