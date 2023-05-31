Экономист рассказала о возможном снижении цен на овощи и фрукты в конце лета

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Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова в беседе с телеканалом "360" рассказала о возможном небольшом снижении цен на продукты летом и осенью.
Согласно информации, дефляция в конце лета возможна из-за сбора урожая.
"В те годы, когда хороший урожай, когда природно-климатические условия позволяют собрать много овощей и фруктов, сохранить их, то цены снижаются. В этом году на снижение цен могут влиять именно природно-климатические условия", — объяснила Мария Долгова.
При этом сильному снижению цен препятствует рост стоимости удобрений, запчастей для оборудования.
Кроме того, объемы урожая могут испортить природно-климатические условия. Например, в дождливую осень тяжелее собирать картофель.
Таким образом, россияне могут ожидать снижения цен на отдельные продукты, но в пределах 3-4%.
Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Нижегородской области в апреле снизилась до 1,4%.
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