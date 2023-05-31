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Экономика

Экономист рассказала о возможном снижении цен на овощи и фрукты в конце лета

15 июня 2023 14:30  [95] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова в беседе с телеканалом "360" рассказала о возможном небольшом снижении цен на продукты летом и осенью.

Согласно информации, дефляция в конце лета возможна из-за сбора урожая.

"В те годы, когда хороший урожай, когда природно-климатические условия позволяют собрать много овощей и фруктов, сохранить их, то цены снижаются. В этом году на снижение цен могут влиять именно природно-климатические условия", — объяснила Мария Долгова.

При этом сильному снижению цен препятствует рост стоимости удобрений, запчастей для оборудования. 

Кроме того, объемы урожая могут испортить природно-климатические условия. Например, в дождливую осень тяжелее собирать картофель. 

Таким образом, россияне могут ожидать снижения цен на отдельные продукты, но в пределах 3-4%.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Нижегородской области в апреле снизилась до 1,4%.

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Теги:
Инфляция Продовольствие
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