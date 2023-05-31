Стрептококковая инфекция выявлена в детском лагере "Золотой колос" в Нижегородской области Общество

Стрептококковая инфекция выявлена в детском лагере "Золотой колос" в Арзамасском районе Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

Сотрудники Роспотребнадзора организовали осмотр и медицинское наблюдение с лабораторным обследованием детей и сотрудников лагеря, начав эпидемиологическое исследование.

В настоящее время уже отобраны смывы с объектов внешней среды.

Ранее сообщалось, что эпидрасследование начато в лагере "Лазурный" в связи с массовым ухудшением здоровья детей

Специалисты Роспотребнадзора уже приступили к осмотру и меднаблюдению детей и персонал лагеря. Несколько детей из оздоровительного лагеря "Лазурный", расположенного в Выксунском районе региона, обратились к сотрудникам лагеря в связи ухудшением самочувствия.

Уже отобраны смывы с объектов внешней среды, пробы воды и пищевых продуктов.