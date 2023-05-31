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Общество

Дорогу в село Ломакино Гагинского района отремонтировали по поручению главы региона

15 июня 2023 15:03  [82] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Дорогу в село Ломакино Гагинского района отремонтировали в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" по поручению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Об этом сообщили в Главном управлении автомобильных дорог региона.

Согласно информации, государственная комиссия уже выдала заключение на ввод в эксплуатацию дороги протяженностью 3 км. На ремонт было выделено почти 28 млн рублей.

Подрядчик за месяц уложил основание из черного щебня толщиной до 6 см, покрытие в 4 см из асфальтобетонной смеси, укрепил обочины щебнем на 1 м, нанес разметку и установил новые дорожные знаки.

До конца июня в Гагинском районе будут отремонтированы два участка дороги Лукоянов - Гагино - Салганы - Уразовка, а всего в муниципальном округе в 2023 году приведут в нормативное состояние около 5,4 км автодорог.

В 2024 году планируется восстановить дороги Бутурлино - Сурки и Сергач - Гагино, задействованные сейчас в строительстве трассы М-12.

Ранее сообщалось, что почти 245 млн рублей дополнительно направят на ремонт дорог в Нижегородской области в 2023 году.

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Теги:
Гагинский район Дороги
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