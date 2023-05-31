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Почти пять тысяч человек пострадали в Нижегородской области от укусов клещей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.
По данным на 15 июня, в медицинские организации с укусом клещей обратились 4983 нижегородца. Отмечается, что среднемноголетний уровень укусов клещами превышен на 6,6 %, что связано с активным посещением лесов, дачных участков.
На данный момент в Нижегородской области зарегистрировано 2 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 22 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.
Чаще всего укусы клещей регистрируются в Городецком (337), Борском (248) и Ветлужском (183) районах. В Нижнем Новгороде - в Автозаводском (512), Ленинском (340) и Советском (264) районах. В Дзержинске пострадали 297 человек.
Экстренную иммунопрофилактику получили 606 пострадавших, из них 578 детей.
Прививки против клещевого вирусного энцефалита сделали 7527 нижегородцев (162 % от плана), в том числе 674 ребенка при плане 4648.
Противоклещевая обработка проведена на площади 3732,717 га.
Ранее нижегородские медики дали рекомендации по поведению в период активности клещей.
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