Сезон летних благотворительных концертов в филармонии
Выставка произведений русского авангарда в пакгаузах
Лучшие дворники Нижнего Новгорода
Рейтинг ДУКов Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
15 июня 2023 15:45  [37] Более 30 нижегородских проектов победили в конкурсе Фонда президентских грантов
15 июня 2023 15:32  [65] Т Плюс провела экологическую онлайн-игру "Экоревизорро" для учащихся Дзержинского технического колледжа
15 июня 2023 15:23  [71] ГЖД провела в Нижегородской области акцию в Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам
15 июня 2023 15:18  [78] Почти пять тысяч человек пострадали в Нижегородской области от укусов клещей
15 июня 2023 15:03  [85] Дорогу в село Ломакино Гагинского района отремонтировали по поручению главы региона
15 июня 2023 14:35  [123] Комиссия по расследованию случаев массовых заболеваний детей в летних лагерях создана в Нижегородской области
15 июня 2023 14:16  [130] Стрептококковая инфекция выявлена в детском лагере "Золотой колос" в Нижегородской области
15 июня 2023 13:21  [228] Эпидрасследование начато в лагере "Лазурный" в связи с массовым ухудшением здоровья детей
15 июня 2023 13:02  [158] Нижегородская область вышла в лидеры по итогам первого сезона Всероссийского конкурса проектов "Росмолодежь.Гранты"
15 июня 2023 12:57  [218] Сотни жалоб поступило от нижегородцев на деятельность лжеэлектриков
Общество

Почти пять тысяч человек пострадали в Нижегородской области от укусов клещей

15 июня 2023 15:18  [78] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Почти пять тысяч человек пострадали в Нижегородской области от укусов клещей. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по региону.

По данным на 15 июня, в медицинские организации с укусом клещей обратились 4983 нижегородца. Отмечается, что среднемноголетний уровень укусов клещами превышен на 6,6 %, что связано с активным посещением лесов, дачных участков.

На данный момент в Нижегородской области зарегистрировано 2 случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом и  22 случая заболевания иксодовым клещевым боррелиозом.

Чаще всего укусы клещей регистрируются в Городецком (337), Борском (248) и  Ветлужском (183) районах. В Нижнем Новгороде - в Автозаводском (512), Ленинском (340) и Советском (264) районах. В Дзержинске пострадали 297 человек.

Экстренную иммунопрофилактику получили 606 пострадавших, из них 578 детей.

Прививки против клещевого вирусного энцефалита сделали 7527 нижегородцев (162 % от плана), в том числе 674 ребенка при плане 4648.

Противоклещевая обработка проведена на площади 3732,717 га.

Ранее нижегородские медики дали рекомендации по поведению в период активности клещей.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Клещи Роспотребнадзор
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph