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Общество

Нижегородские медики дали рекомендации по поведению в период активности клещей

11 апреля 2023 18:23  [82] Общество

Фото: Роспотребнадзор по Нижегородской области

Нижегородские медики дали рекомендации по соблюдению мер предосторожности в период активности клещей. Так, весной и летом на прогулки на природе следует надевать закрытую одежду, а по возвращении домой необходимо проводить тщательный осмотр себя и близких.

Главный специалист-эпидемиолог регионального Минздрава Людмила Башкатова рассказала, что если клещ всё-таки присосался - то его нужно извлечь из тела плавными выкручивающими движениями. При этом можно использовать подручные средства – пинцет, марлю или нитку. Можно обратиться за помощью в поликлинику или в медпункт. Желательно отправить клеща в лабораторию, чтобы проверить, не заражён ли он каким-либо вирусом.

Медик пояснила, что клещи могут быть переносчиками многих инфекций, самая опасная из которых – клещевой энцефалит. Заболевание проявляется в виде лихорадки и интоксикации организма. Инфекция может поражать клетки головного мозга, нервные окончания в спинном мозге. В случае укуса необходимо внимательно наблюдать за состоянием здоровья пострадавшего.

По словам Людмилы Башкатовой, от момента заражения до появления первых симптомов клещевого энцефалита проходит примерно 10-14 дней. Если через неделю-две после отдыха на природе у человека внезапно появляется головная боль, тошнота, рвота, значительное повышение температуры - нельзя откладывать посещение врача. На заражение напрямую указывают такие симптомы как паралич конечностей, косоглазие, боль по ходу нервных окончаний, судороги и потеря сознания.

Заболевание можно диагностировать при помощи томографических исследований головного мозга, а также серологических и вирусологических исследований.

В Минздраве Нижегородской области добавили, что люди могут по-разному реагировать на возбудитель заболевания. Так, например, при длительном проживании в природном очаге заболевания человека могут многократно кусать клещи - при этом в организм попадают незначительные дозы вируса, и в крови вырабатываются специфические антитела, накопление которых способствует развитию невосприимчивости к вирусу. У таких людей болезнь может протекать в лёгкой форме.

Основная мера профилактики клещевого энцефалита - вакцинация. Но она не является обязательной и носит плановый характер только при наличии профессионального риска заражения - например, для тружеников сельскохозяйственных и лесозаготовительных предприятий. Если человек планирует проводить много времени на природе - он может привиться по собственной инициативе.

Ранее в департаменте благоустройства администрации города сообщили, что акарицидная обработка парков и скверов стартовала 11 апреля - и будет завершена до 31 мая. Специалисты обработают 447,53 га общественных пространств. Также на площади 129,3 га будут обработаны городские леса и муниципальные кладбища. Всего в Нижегородской области планируется провести противоклещевую обработку на площади 3600 га.

Также напомним, что уже более 20 случаев присасывания клещей зарегистрировано в Нижегородской области.

 

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Теги:
Клещи Медицина и здоровье
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