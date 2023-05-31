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Общество

Более 30 нижегородских проектов победили в конкурсе Фонда президентских грантов

15 июня 2023 15:45  [3] Общество

Более 30 нижегородских проектов победили в конкурсе Фонда президентских грантов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, во втором конкурсе Фонда победили 33 проекта нижегородских НКО. Общая сумма грантов составляет более 89 млн рублей.

Отмечается, что Нижегородская область заняла второе место среди всех субъектов ПФО по объему привлеченных денежных средств.

В конкурсе победили проекты различной социальной направленности. Так, проект "Кстовская ипповенция: под защитой сильных" направлен на помощь родственникам мобилизованных, нуждающихся в иппотерапии. "Взлетная полоса для молодых профессионалов. Новые регионы" поможет студентам выпускных курсов в поиске работы

С подробной информацией о проектах и победителях от Нижегородской области можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вышла в лидеры по итогам первого сезона Всероссийского конкурса проектов "Росмолодежь.Гранты".

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Теги:
Гранты НКО
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