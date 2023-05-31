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Экономика

Более 1 млрд рублей будет направлено в Нижегородской области на увеличение зарплат "указным" категориям работников

15 июня 2023 15:55  [115] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Законодательное собрание региона проект поправок в бюджет на 2023 год. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Так, из бюджета региона планируется выделить 1,09 млрд рублей на повышение зарплаты "указных" категорий работников (врачи, педагоги, социальные работники, работники учреждений культуры и другие).

500 млн рублей будет направлено на обеспечение лекарствами льготников, почти 160 млн рублей– на подготовку к празднованию 225-летия со дня рождения Александра Пушкина. Из федерального бюджета выделено 88,4 млн рублей на строительство центра культурного развития в Дивееве.

Также из областного бюджета 278,1 млн рублей планируется направить на возмещение части затрат промышленным предприятиям лесопромышленного комплекса – производителям фанеры на экспорт. Возмещению будут подлежать затраты предприятий , связанные с оплатой электроэнергии и страховых взносов.

При принятии поправок Заксобранием региона доходы и расходы областного бюджета будут увеличены на 4,1 млрд рублей и составят 274,8 млрд и 317,9 млрд рублей соответственно.

Ранее сообщалось, что поступление налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Нижегородской области выросло за 5 месяцев на 16,9%.

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