Евгений Люлин: "Участие в Петербургском международном экономическом форуме позволяет привлечь к себе новых инвесторов" Политика

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин 15 июня принял участие в панельной дискуссии "Бюджетная и налоговая политика как инструменты обеспечения финансовой стабильности и социально-экономического развития в новых условиях", которая проходила в рамках Петербургского международного экономического форума.

В мероприятии также принимали участие министр экономического развития РФ Максим Решетников, министр финансов РФ Антон Силуанов, руководители субъектов РФ, представители бизнеса. В роли модератора дискуссии выступал председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Отмечалось, что доходная база всех субъектов РФ в настоящее время устойчива. После введения коллективным Западом санкций в отношении Российской Федерации, федеральный бюджет оказал регионам существенную поддержку через эффективные финансовые инструменты, в частности, предоставив инфраструктурные бюджетные кредиты. В результате финансовых вливаний возросла экономическая активность, и как следствие, серьезно выросли показатели собственных доходов бюджетов субъектов РФ.

"В ходе панельной дискуссии обсуждалось бюджетообразование в стране, финансовая стабильность регионов. Главный вывод – наша экономика реально выстояла, несмотря на санкционное давление", – заявил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

По его словам, много внимания также было уделено особым экономическим зонам, которые стали драйверами развития российской экономики. «В Нижегородской области развивается особая экономическая зона "Кулибин": ее масштабы огромные, возможности колоссальные. Сейчас туда приходят десятки новых инвесторов с миллиардными инвестициями. Это залог нашего будущего успешного развития", - подчеркнул глава парламента.

Евгений Люлин отметил, что выступавшие в ходе дискуссии представители Правительства РФ призывали все регионы активнее заниматься поиском инвесторов и созданием условий для роста деловой активности.

"Законодательное Собрание вместе с правительством Нижегородской области системно решает задачу поддержки инвесторов и экономики в целом. В прошлом году был введен мораторий на требование к исполнению условий инвестиционных соглашений, чтобы поддержать инвесторов. Мы продлили срок действия пониженных ставок по налогу на прибыль до 1 января 2025 года для юрлиц, реализующих приоритетные инвестиционные и инновационные проекты, - рассказал председатель нижегородского парламента. – Также была серьезно снижена налоговая нагрузка на многие отрасли, а общий объем поддержки экономики из бюджета региона составил 5,2 млрд рублей".

"Сегодня Нижегородская область привлекает серьезные средства для реализации инфраструктурных проектов. Например, проводится модернизация всей системы электротранспорта в областном центре. Как показывает опыт крупных транспортных проектов, реализуемых в Москве, они всегда оказывают положительное влияние на экономику, позволяют создавать новые рабочие места, увеличивают налоговые поступления, а значит и возможности для решения социальных задач»" - заявил Евгений Люлин.

"Участие нижегородцев в Петербургском экономическом форуме позволяет встретиться с потенциальными партнерами, обсудить перспективы, привлечь к себе новых инвесторов, - уверен председатель регионального Законодательного Собрания. – В этом году форум собрал представителей 117-ти стран, работа очень насыщенная, расписана по минутам. Сегодня стало известно, что "Красное Сормово" заключило контракт на строительство 34-х сухогрузов, и, думаю, это только начало".