Движение транспорта перекроют на улице Молитовская Нижнего Новгорода до 19 июня Общество

Движение транспорта перекроют на улице Молитовская Нижнего Новгорода с 20.00 16 июня до 06.00 19 июня, в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Собеседник уточнил, что движение транспорта будет временно приостановлено на участке улицы Молитовской – в районе дома №4А.

На подъездах к данному участку будут установлены информационные аншлаги и запрещающие знаки.

Стоит отметить, что на время перекрытия дороги последуют и изменения в маршруты регулярных перевозок:

- автобусные маршруты А-7, Т-13, Т-86 будут следовать в направлении улицы Голубева – по проспекту Ленина, вдоль дома 31 корпус 1 по проспекту Ленина, с разворотом на круговом движении в районе парковки ТЦ «Муравей», вдоль дома 31 корпус 1 по проспекту Ленина, по Заречному бульвару, улице Макарова, улице Даргомыжского; в направлении улицы Июльских Дней – по улице Даргомыжского, улице Макарова, Заречному бульвару, проспекту Ленина;

- автобусные маршруты А-20, А-64 будут организованы в направлении улицы Голубева – по Комсомольской площади, Комсомольскому шоссе, проспекту Ленина, вдоль дома 31 корпус 1 по проспекту Ленина, с разворотом на круговом движении в районе парковки ТЦ «Муравей», вдоль дома 31 корпус 1 по проспекту Ленина, по Заречному бульвару, улице Макарова, улице Даргомыжского; в направлении Молитовского моста – по улице Даргомыжского, улице Макарова, Заречному бульвару, проспекту Ленина, Комсомольскому шоссе, Комсомольской площади.

На перечисленных маршрутах будут введены остановки в местах действующих по пути следования.