Мемориальную доску модельеру Надежде Ламановой открыли на фасаде ННГАСУ

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Мемориальную доску модельеру Надежде Ламановой открыли на фасаде Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета. Об этом сообщили в пресс-службе Думы Нижнего Новгорода.
Согласно информации, доска появилась на фасаде административного корпуса ННГАСУ на Ильинской улице, где ранее располагалась Нижегородская Мариинская женская гимназия, которую Надежда Ламанова закончила в 1878 году. Эскиз мемориальной доски был выполнен скульптором Татьяной Холуёвой.
По словам заместителя председателя Думы Нижнего Новгорода Владимира Тарасова, Надежда Ламанова стояла у истоков российской и советской моды, и память о ней заслуживает увековечения.
"Надежда Петровна стала символом русской высокой моды. Не стоит забывать, что корни этой великой художницы-модельера идут из Нижегородской области, и память о ней навсегда сохранится в ее работах. До сих пор платья, сшитые Надеждой Ламановой, выставляют в Эрмитаже и Историческом музее, о ней пишут статьи, снимают фильмы. На таких людей принято равняться и по сей день", — сказал депутат.
В свою очередь, председатель постоянной комиссии Думы Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и архитектуре Михаил Иванов отметил, что Надежда Ламанова - "русская Коко Шанель".
Ранее сообщалось, что именем Владимира Лузянина предложено назвать улицу в нижегородском ЖК "Бекетов Парк".
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