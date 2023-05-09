Именем Владимира Лузянина предложено назвать улицу в нижегородском ЖК "Бекетов Парк"

Владимир Лузянин
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Комитет по увековечению памяти выдающихся личностей и исторических событий в Нижнем Новгороде рассмотрит вопрос о присвоении улице в строящемся ЖК "Бекетов Парк" в Советском районе имени Владимира Лузянина. Об этом сообщили в пресс-службе Гордумы.
Председатель Думы Нижнего Новгорода, сопредседатель Комитета по увековечению Олег Лавричев предложил поддержать данное предложение, отметив, что Владимир Лузянин более 50 лет возглавлял завод "Гидромаш".
"Многие эпохи прошел завод – и трудные времена, и времена развития – и память о его легендарном директоре должна быть достойно сохранена в нашем городе", – сказал он.
Напомним, что герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР, президент НАО "Гидромаш" Владимир Лузянин ушел из жизни в августе 2021 года.
В апреле 2022 года в память о нем на фасаде административного корпуса НАО "Гидромаш" была открыта мемориальная доска.
Также на заседании 19 мая комитет поддержал установку мемориальной доски в память о деятеле татарской музыкальной культуры, народного артиста Республики Татарстан, уроженца Нижегородской области Рашита Вагапова.
Она появится на здании бывшего татарского педагогического техникума на улице Варварской, в котором певец учился в 1920-е годы.
Кроме того, на заседании было предложено присвоить скверу перед ТЦ "Канавинский" имя героя Советского Союза Николая Фильченкова, а городской Думе рекомендовано одобрить увековечивание памяти контр-адмирала Аркадия Ганрио. Мемориальное пространство в память о подводнике появится у дома №32 по улице Большой Покровской.
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