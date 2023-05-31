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Общество

Депутат рассказал о принципах работы российского защищенного интернета

15 июня 2023 17:14  [30] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Депутат VII созыва Госдумы РФ Андрей Свинцов в беседе с телеканалом "360" рассказал о защищенном интернете, который может появиться в России.

Согласно информации, доступ в такой интернет  будет доступен только гражданам страны по персональному идентификатору. Предполагается, что в сети будут только проверенные сервисы, владельцы которых исполняют все требования действующего законодательств. 

Как рассказал Андрей Свинцов, разработчики уверяют, что техническая возможность создать защищенный интернет есть. Он может работать  по принципу детского интернета, когда недопустимый контент просто не проходит модерацию. Аналогом также можно считать китайские интернет, где практически не работают иностранные сайты и приложения.

Среди преимуществ защищенного интернета депутат отмечает защищенность пользователей и отсутствие спама.

"То есть вот такая более внимательная и точная модерация. Тот оператор, который будет этой системой управлять, и станет осуществлять безопасность, чтобы внутрь этого контура мошенники не пролезали. Это проще сделать, чем бороться с тем, что мы имеем сейчас, когда аферист из доменной зоны, условно с каких-то островов, под видом банка может украсть деньги", — подчеркнул Андрей Свинцов.

На первом этапе, возможно, появится отдельный браузер или мобильное приложение. Пилотная версия защищенного интернета может появиться уже в 2023 году.

"Это процесс эволюции интернета, поэтому он неизбежен. Китай практически с самого начала пошел именно по этому пути и оказалось, что он выиграл. Это правильный путь. Еще раз подчеркну, это не ограничивает каким-то образом доступ в общий сегмент интернета, но это фактически два разных типа", — сказал депутат.

Ранее сообщалось, что компенсации для пострадавших от утечки персональных данных планируется ввести в России.

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Теги:
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