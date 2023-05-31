Компенсации для пострадавших от утечки персональных данных планируется ввести в России Общество

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Роскомнадзор прорабатывает механизм получения компенсаций для пострадавших от утечек персональных данных. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на замглавы ведомства Милоша Вагнера.

Согласно информации, компенсации могут выплачиваться через портал "Госуслуги".

Так, пострадавший сможет заполнить соответствующее заявление и потребовать возместить ущерб.

Милош Вагнер отметил, что в Минцифры возможность реализации такого механизма подтвердили.

Ранее сообщалось, что злоумышленники начали "уводить" аккаунты в Telegram через сайты для голосования.

Также напомним, что ответственность за утечку персональных данных предлагают ужесточить вплоть до уголовного наказания.