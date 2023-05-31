Минэкономразвития РФ и правительство Нижегородской области заключили СЗПК с ООО "Экопарк-Нижний Новгород" Экономика

Министерство экономического развития РФ, правительство Нижегородской области и компания-инвестор – ООО "Экопарк-Нижний Новгород" - подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 15 июня 2023 года.

Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, документ подписан заместителем министра экономического развития РФ Муратом Керефовым, министром экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денисом Исмагиловым и руководителем ООО "Экопарк-Нижний Новгород" Дмитрием Лейкиным в присутствии министра экономического развития РФ Максима Решетникова и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Инвестор планирует построить туристический комплекс на Гребном канале. Объем инвестиций в проект – свыше 8 млрд рублей, количество рабочих мест – около 200. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год.

"СЗПК расширяет отраслевой охват. Первое соглашение в сфере туризма заключили сегодня. Компания "Экопарк-Нижний Новгород" построит туристический комплекс с гостиницей, спортивными трассами, детскими площадками, термальными зонами отдыха. Это будет способствовать не только притоку туристов, но и позволит местным жителям спланировать свой отдых, не покидая региона. Механизм становится все более востребованным среди бизнеса, потому что повышает вероятность запуска инвестиционных проектов, в том числе технологического суверенитета, и обеспечивает ускоренную окупаемость. Уже более 50 СЗПК действуют в стране", — подчеркнул Максим Решетников.

Механизм СЗПК позволит инвестору частично возместить понесенные затраты на создание объектов инфраструктуры и затраты на уплату процентов по кредитам, а также получить стабилизационные гарантии. На 6 лет с даты заключения соглашения для инвестора фиксируется текущий уровень налогов, нормы земельного, градостроительного законодательства, законодательства в области эксплуатации объектов недвижимого имущества.

"Проект уникальный для Нижегородской области, он предполагает создание настоящего городского курорта: одного из крупнейших в России термального комплекса с бассейнами, пятизвездочной гостиницы на 225 номеров, а также лыжных и беговых трасс, детских и спортивных площадок. Все это, безусловно, будет способствовать развитию и благоустройству Гребного канала, увеличению внутреннего турпотока", — рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Механизм СЗПК является новым инструментом государственной поддержки инвестиционной деятельности. Некоторое время он совершенствовался на федеральном уровне и теперь эксплуатируется во всей России в полном объеме. Механизм также допускает возмещение затрат на уплату процентов по кредитам и займам. Работа над совершенствованием механизма СЗПК ведется под руководством первого заместителя председателя Правительства РФ Андрея Белоусова.

"Наш проект ставит целью пропаганду здорового образа жизни, оздоровления людей, семейного отдыха. В Нижнем Новгороде, что особо приятно, чувствуется поддержка частных инвестиционных проектов государством, в том числе через использование механизма СЗПК. Стабилизация условий реализации проекта позволяет строить планы на будущее, а возмещение затрат на строительство объектов инфраструктуры, думаю, всегда важно и актуально для любого проекта", — отметил руководитель ООО "Экопарк-Нижний Новгород" Дмитрий Лейкин.

Механизмом СЗПК могут воспользоваться и другие компании Нижегородской области, соответствующие критериям федерального закона от 1 апреля 2020 г. №69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации». Новые заявления принимаются в электронном виде через государственную информационную систему "Капиталовложения".

СЗПК могут быть заключены как на федеральном, так и на региональном уровне. Более подробную информацию об условиях заключения СЗПК можно получить в министерстве экономического развития и инвестиций Нижегородской области по телефону: 8(831)419-51-05, адрес электронной почты: osip@minec.kreml.nnov.ru.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня 2023 года. ПМЭФ проводится ежегодно с участием президента РФ Владимира Путина, руководителей федеральных ведомств и российских регионов, глав дипломатических миссий.