Мероприятия Центра ЗОЖ "Планета здоровья" в июне
Общественные обсуждения концепции развития парка им. 1 Мая
Сезон летних благотворительных концертов в филармонии
Выставка произведений русского авангарда в пакгаузах
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
15 июня 2023 18:03  [82] Эльвира Набиуллина предложила провести в России приватизацию
15 июня 2023 17:42  [92] Минэкономразвития РФ и правительство Нижегородской области заключили СЗПК с ООО "Экопарк-Нижний Новгород"
15 июня 2023 17:05  [109] ГК "Автодор" в 2023 году приступит к разработке технико-экономического обоснования проекта по развитию трассы Р-132 "Золотое кольцо"
15 июня 2023 15:55  [143] Более 1 млрд рублей будет направлено в Нижегородской области на увеличение зарплат "указным" категориям работников
15 июня 2023 14:30  [141] Экономист рассказала о возможном снижении цен на овощи и фрукты в конце лета
15 июня 2023 12:27  [187] Контракт на строительство в Нижнем Новгороде 34 сухогрузов заключен в ходе ПМЭФ-2023
15 июня 2023 09:39  [359] Более 20 соглашений планирует заключить Нижегородская область на Петербургском международном экономическом форуме
14 июня 2023 16:28  [347] Александр Шаронов: Нижегородская область достойно справляется со всеми трудностями, надеюсь, эта тенденция сохранится
14 июня 2023 10:57  [332] Крупные российские компании заплатят разовый налог на сверхприбыль
09 июня 2023 17:06  [657] Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых
Экономика

Минэкономразвития РФ и правительство Нижегородской области заключили СЗПК с ООО "Экопарк-Нижний Новгород"

15 июня 2023 17:42  [92] Экономика

Министерство экономического развития РФ, правительство Нижегородской области и компания-инвестор – ООО "Экопарк-Нижний Новгород" - подписали соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) 15 июня 2023 года.

Как сообщает пресс-служба нижегородского правительства, документ подписан заместителем министра экономического развития РФ Муратом Керефовым, министром экономического развития и инвестиций Нижегородской области Денисом Исмагиловым и руководителем ООО "Экопарк-Нижний Новгород" Дмитрием Лейкиным в присутствии министра экономического развития РФ Максима Решетникова и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина.

Инвестор планирует построить туристический комплекс на Гребном канале. Объем инвестиций в проект – свыше 8 млрд рублей, количество рабочих мест – около 200. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год.

"СЗПК расширяет отраслевой охват. Первое соглашение в сфере туризма заключили сегодня. Компания "Экопарк-Нижний Новгород" построит туристический комплекс с гостиницей, спортивными трассами, детскими площадками, термальными зонами отдыха. Это будет способствовать не только притоку туристов, но и позволит местным жителям спланировать свой отдых, не покидая региона. Механизм становится все более востребованным среди бизнеса, потому что повышает вероятность запуска инвестиционных проектов, в том числе технологического суверенитета, и обеспечивает ускоренную окупаемость. Уже более 50 СЗПК действуют в стране", — подчеркнул Максим Решетников.

Механизм СЗПК позволит инвестору частично возместить понесенные затраты на создание объектов инфраструктуры и затраты на уплату процентов по кредитам, а также получить стабилизационные гарантии. На 6 лет с даты заключения соглашения для инвестора фиксируется текущий уровень налогов, нормы земельного, градостроительного законодательства, законодательства в области эксплуатации объектов недвижимого имущества.

"Проект уникальный для Нижегородской области, он предполагает создание настоящего городского курорта: одного из крупнейших в России термального комплекса с бассейнами, пятизвездочной гостиницы на 225 номеров, а также лыжных и беговых трасс, детских и спортивных площадок. Все это, безусловно, будет способствовать развитию и благоустройству Гребного канала, увеличению внутреннего турпотока", — рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Механизм СЗПК является новым инструментом государственной поддержки инвестиционной деятельности. Некоторое время он совершенствовался на федеральном уровне и теперь эксплуатируется во всей России в полном объеме. Механизм также допускает возмещение затрат на уплату процентов по кредитам и займам. Работа над совершенствованием механизма СЗПК ведется под руководством первого заместителя председателя Правительства РФ Андрея Белоусова.
"Наш проект ставит целью пропаганду здорового образа жизни, оздоровления людей, семейного отдыха. В Нижнем Новгороде, что особо приятно, чувствуется поддержка частных инвестиционных проектов государством, в том числе через использование механизма СЗПК. Стабилизация условий реализации проекта позволяет строить планы на будущее, а возмещение затрат на строительство объектов инфраструктуры, думаю, всегда важно и актуально для любого проекта", — отметил руководитель ООО "Экопарк-Нижний Новгород" Дмитрий Лейкин.

Механизмом СЗПК могут воспользоваться и другие компании Нижегородской области, соответствующие критериям федерального закона от 1 апреля 2020 г. №69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации». Новые заявления принимаются в электронном виде через государственную информационную систему "Капиталовложения".

СЗПК могут быть заключены как на федеральном, так и на региональном уровне. Более подробную информацию об условиях заключения СЗПК можно получить в министерстве экономического развития и инвестиций Нижегородской области по телефону: 8(831)419-51-05, адрес электронной почты: osip@minec.kreml.nnov.ru.

Напомним, что Петербургский международный экономический форум проходит 14-17 июня 2023 года. ПМЭФ проводится ежегодно с участием президента РФ Владимира Путина, руководителей федеральных ведомств и российских регионов, глав дипломатических миссий.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Инвестиции Правительство Нижегородской области Форум
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph