ООО "ПМ Групп" построит в Богородском районе животноводческий комплекс на 2800 голов Бизнес

Фото: Александр Воложанин

ООО "ПМ Групп" построит в Богородском районе животноводческий комплекс на 2800 голов. Соглашение о реализации проекта подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель генерального директора по развитию компании Антон Мингазов.

Согласно информации, в проект будет инвестировано 2,1 млрд рублей. Его реализация позволит создать 140 новых рабочих.

Площадь комплекса без учета цеха выращивания молодняка составит 45 га. Планируется, что в год здесь будет производиться около 30 тысяч тонн молока.

Глеб Никитин отметил, что такие инвестиционные проекты не только создают рабочие места и способствуют развитию территорий, но и играют важную роль в обеспечении продовольственной безопасности, дают гарантию, что в магазинах всегда будут доступные и качественные продукты местного производства.

Ранее сообщалось, что пятнадцать животноводческих ферм ввели в эксплуатацию в Нижегородской области в 2022 году.

Также напомним, что около 5,4 млрд рублей выделено на поддержку АПК и развитие сельских территорий в Нижегородской области в 2023 году.