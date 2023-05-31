Общественные обсуждения концепции развития парка им. 1 Мая
Кинотеатры под открытым небом в парках Нижнего Новгорода
Выставка произведений русского авангарда в пакгаузах
Рейтинг ДУКов Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
15 июня 2023 18:34  [67] ООО "ПМ Групп" построит в Богородском районе животноводческий комплекс на 2800 голов
15 июня 2023 18:18  [79] АО "Аурат" вложит 14 млрд рублей в создание производства коагулянтов и нефтехимической продукции в Дзержинске
15 июня 2023 18:11  [104] Вторую очередь логистического парка "Волга" возведут в Кстове
15 июня 2023 17:41  [114] Соглашение о создании производственно-логистического комплекса в Нижнем Новгороде подписали на ПМЭФ
15 июня 2023 17:28  [131] Три соглашения о создании производств на территории ОЭЗ "Кулибин" в Дзержинске подписали на ПМЭФ
15 июня 2023 16:47  [106] Потребительский подход к сбережениям использует 40% россиян
15 июня 2023 16:07  [147] Правительство Нижегородской области утвердило новые меры поддержки бизнеса при строительстве гостиниц
15 июня 2023 14:13  [152] ОМК поможет детям из Выксы поступить в спортивную школу ЦСКА
15 июня 2023 14:02  [169] Премию "Росинфра" вручили в ходе ПМЭФ-2023 трем нижегородским проектам ГЧП
15 июня 2023 13:40  [181] ПСБ поддержит развитие импортозамещения в Удмуртии
Бизнес

ООО "ПМ Групп" построит в Богородском районе животноводческий комплекс на 2800 голов

15 июня 2023 18:34  [67] Бизнес

Фото: Александр Воложанин

ООО "ПМ Групп" построит в Богородском районе животноводческий комплекс на 2800 голов. Соглашение о реализации проекта подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель генерального директора по развитию компании Антон Мингазов.

Согласно информации, в проект будет инвестировано 2,1 млрд рублей. Его реализация позволит создать  140 новых рабочих.

Площадь комплекса без учета цеха выращивания молодняка составит 45 га. Планируется, что в год здесь будет производиться около 30 тысяч тонн молока.

Глеб Никитин отметил, что такие инвестиционные проекты не только создают рабочие места и способствуют развитию территорий, но и играют важную роль в обеспечении продовольственной безопасности, дают гарантию, что в магазинах всегда будут доступные и качественные продукты местного производства. 

Ранее сообщалось, что пятнадцать животноводческих ферм ввели в эксплуатацию в Нижегородской области в 2022 году.

Также напомним, что около 5,4 млрд рублей выделено на поддержку АПК и развитие сельских территорий в Нижегородской области в 2023 году.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
АПК Животноводство Сельское хозяйство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Сад памяти в студгородке НГТУ им. Алексеева
31 мая 2023 16:30"Сад памяти" в студгородке НГТУ им. Алексеева
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph