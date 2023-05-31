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ООО "ПМ Групп" построит в Богородском районе животноводческий комплекс на 2800 голов. Соглашение о реализации проекта подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и заместитель генерального директора по развитию компании Антон Мингазов.
Согласно информации, в проект будет инвестировано 2,1 млрд рублей. Его реализация позволит создать 140 новых рабочих.
Площадь комплекса без учета цеха выращивания молодняка составит 45 га. Планируется, что в год здесь будет производиться около 30 тысяч тонн молока.
Глеб Никитин отметил, что такие инвестиционные проекты не только создают рабочие места и способствуют развитию территорий, но и играют важную роль в обеспечении продовольственной безопасности, дают гарантию, что в магазинах всегда будут доступные и качественные продукты местного производства.
Ранее сообщалось, что пятнадцать животноводческих ферм ввели в эксплуатацию в Нижегородской области в 2022 году.
Также напомним, что около 5,4 млрд рублей выделено на поддержку АПК и развитие сельских территорий в Нижегородской области в 2023 году.
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