Двум нижегородцам вынесли предостережения о недопустимости государственной измены Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двум нижегородцам вынесли предостережения о недопустимости государственной измены. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области.

Согласно информации, нижегородцы переводили деньги иностранным организациям, деятельность которых направлена против безопасности России.

В связи с этим ФСБ вынесла им предостережения о недопустимости совершения преступлений, предусмотренных статьей 275 УК РФ (государственная измена).

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала нижегородца за сотрудничество со спецслужбами Украины.