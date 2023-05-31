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Двум нижегородцам вынесли предостережения о недопустимости государственной измены. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Нижегородской области.
Согласно информации, нижегородцы переводили деньги иностранным организациям, деятельность которых направлена против безопасности России.
В связи с этим ФСБ вынесла им предостережения о недопустимости совершения преступлений, предусмотренных статьей 275 УК РФ (государственная измена).
Ранее сообщалось, что ФСБ задержала нижегородца за сотрудничество со спецслужбами Украины.
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