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Глеб Никитин: "Наша стратегия в ИТ – создать полноценную экосистему, покрывающую все потребности ИТ-бизнеса"

16 июня 2023 09:40  [73] Экономика
Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил на сессии "Смена парадигм в ИТ-индустрии: выход на новый технологический уровень для бизнеса и граждан" в рамках Петербургского международного экономического форума-2023.

Глава региона подчеркнул, что Нижегородской области в первую очередь важно быть комфортным местом для размещения ИТ-бизнеса, и только потом – регионом-заказчиком.  

"Наша стратегия в ИТ – создать полноценную экосистему, покрывающую все потребности ИТ-бизнеса. Для меня основная задача – это сделать так, чтобы в Нижнем были кадры. Чтобы людям было удобно работать, чтобы были предельно сокращены любые пути взаимодействия с компаниями. Поэтому в дополнение к беспрецедентным федеральным мерам поддержки ИТ-отрасли мы приняли свои. Общий объем поддержки с 2017 года вырос в 54 раза", - рассказал Глеб Никитин.

Среди финансовых мер в Нижегородской области – гранты на разработку ИТ-решений, снижение ставки по ипотеке для ИТ-специалистов - до 3% годовых, льготы по упрощенной системе налогообложения (УСН). За пять лет общий объем федеральной и региональной поддержки ИТ-отрасли Нижегородской области превысил 770 млн рублей, а если считать с грантами Фонда содействия инноваций, фонда "Сколково" и Российского фонда развития информационных технологий, то составил более 870 млн.

Губернатор напомнил, что для решения проблемы дефицита ИТ-кадров в регионе, в частности, строится ИТ-кампус "НЕЙМАРК" в Нижнем Новгороде.

"Мы ждем и студентов из дружественных стран, стран БРИКС. Переориентация – не значит изоляция. Мы делаем ставку на российские компании, партнеров из дружественных стран и заполняем ниши, которые освободились с уходом западных компаний", - подчеркнул Глеб Никитин.

Планы развития ИТ-отрасли разрабатываются совместно с экспертами в данной сфере. В Нижегородской области до конца августа проходят стратегические сессии с экспертами для актуализации стратегии развития региона. Стратегическая сессия с экспертами ИТ-отрасли прошла 7 июня 2023 года, они внесли более 20 конкретных предложений.

Ранее сообщалось, что научно-производственный центр беспилотных авиационных систем появится в Нижнем Новгороде.

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Теги:
IT Глеб Никитин
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