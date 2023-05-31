Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем появится в Нижнем Новгороде Общество

Фото: Александр Воложанин

Научно-производственный центр беспилотных авиационных систем появится в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, соглашение о создании центра подписали губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, генеральный директор – генеральный конструктор АО "НПП "Радар ммс" Георгий Анцев и гендиректор АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева" Сергей Итальянцев.

Сотрудничество будет заключаться в реализации государственной научно-технологической политики в сфере беспилотных авиационных систем и развитие рынка беспилотной авиации в России. К работе над НПЦ БАС будут привлечены профильные организации микро- и радиоэлектроники, стартапы производителей беспилотников, вузы и центры обучения.

В задачи и основные направления деятельности будущего регионального НПЦ БАС будут входить формирование и актуализация банка технологий для проектирования нового поколения авиационных систем, создание прототипов и опытных образцов, проведение экспертизы проектов, сертификация систем и элементов инфраструктуры, летные и наземные испытания, обучение операторов БАС и многое другое.

Ранее сообщалось, что беспилотники будут интегрированы в единое воздушное пространство России.

Также напомним, что проект технопарка на Бору реализуют до 2025 года за 1,5 млрд рублей.

Кроме того, в 2022 году Глеб Никитин и председатель совета директоров "Аэромакс" Валерий Шанцев подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ определяет основы совместной деятельности по интеграции гражданских беспилотных авиационных систем (БАС) в общее воздушное пространство области для решения государственных и отраслевых задач.