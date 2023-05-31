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Происшествия

Соучастника мошеннической схемы "Ваш родственник попал в ДТП" поймали в Нижнем Новгороде

16 июня 2023 10:15  [106] Происшествия
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

В Нижнем Новгороде полицейские задержали 22-летнего курьера, который являлся соучастником мошеннической схемы "Ваш родственник попал в ДТП". Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Согласно информации, мошенники звонили доверчивым пожилым нижегородцам и сообщали о том, что их близкие якобы стали виновниками автоаварии.

Затем через курьера злоумышленники забирали деньги у потерпевших, якобы для освобождения родственников от уголовной ответственности.

Как установили стражи порядка, таким образом задержанный уже получил от доверчивых граждан в Советском и Нижегородском районах 900 тыс. рублей.

Поученные средства подозреваемый затем отправлял на различные счета, оставляя себе небольшой процент в качестве заработка. Мужчина уже признал свою вину, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Возбуждено уголовное дело, следователями проверяется причастность задержанного к аналогичным преступлениям в регионе.

Ранее сообщалось, что житель города Навашино лишился 5 млн рублей из-за мошенников.

 

 

 

 

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Теги:
Мошенничество
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