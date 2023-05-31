Соучастника мошеннической схемы "Ваш родственник попал в ДТП" поймали в Нижнем Новгороде

Фото: НИА “Нижний Новгород”
В Нижнем Новгороде полицейские задержали 22-летнего курьера, который являлся соучастником мошеннической схемы "Ваш родственник попал в ДТП". Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Согласно информации, мошенники звонили доверчивым пожилым нижегородцам и сообщали о том, что их близкие якобы стали виновниками автоаварии.
Затем через курьера злоумышленники забирали деньги у потерпевших, якобы для освобождения родственников от уголовной ответственности.
Как установили стражи порядка, таким образом задержанный уже получил от доверчивых граждан в Советском и Нижегородском районах 900 тыс. рублей.
Поученные средства подозреваемый затем отправлял на различные счета, оставляя себе небольшой процент в качестве заработка. Мужчина уже признал свою вину, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Возбуждено уголовное дело, следователями проверяется причастность задержанного к аналогичным преступлениям в регионе.
Ранее сообщалось, что житель города Навашино лишился 5 млн рублей из-за мошенников.
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