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Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по количеству оформленных "Карт болельщика"

16 июня 2023 11:58  [110] Спорт

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область вошла в топ-5 регионов по количеству оформленных "Карт болельщика". Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Напомним, что подать заявление на оформление "Карты болельщика" через Госуслуги можно с 4 июля 2022 года. Для посещения домашних матчей ФК "Пари НН" в новом сезоне Российской премьер-лиги наличие данной карты обязательно. Так, карта болельщика потребуется при покупке билета и абонемента, а также при входе на стадион.

Согласно информации, в регионе к июню оформлено уже около 82 тысяч карт, а по всей России - 967 тысяч.

Так, 64% из всех "Карт болельщика" приходится на мужчин, 36% - на женщин.

Ранее сообщалось, что Минцифры разработало приложение "Карта болельщика" для оформления Fan ID.

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Теги:
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