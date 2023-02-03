Минцифры разработало приложение "Карта болельщика" для оформления Fan ID Спорт

Футбольные болельщики смогут оформлять Fan ID без посещения МФЦ. Для этого Минцифры РФ разработало мобильное приложение "Карта болельщика". Об этом сообщает телеканал "360".

"Приложение поможет сохранить билет и пройти по нему на стадион даже без доступа к сети - достаточно показать QR-код на входе", — рассказали в ведомстве.

Бета-версия приложения уже доступна на RuStore, Google Play, AppStore и AppGallery. С его помощью можно оформить "Карту болельщика" на себя и на детей до 14 лет.

Помимо прочего, через мобильное приложение можно передать билет на матч другому человеку, узнать расписание игр, перейти на сайт футбольного клуба для покупки билета.

Напомним, с 4 июля 2022 года наличие карты обязательно для покупки билетов и абонементов на матчи Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Сервис позволил сделать доступ на матчи удобным и безопасным. Карту при посещении матчей РПЛ должны иметь все участники, зрители, гости и персонал, а также представители СМИ.

Ранее оформить "Карту болельщика" можно было только через портал "Госуслуги" или с помощью сотрудников МФЦ. Для того, чтобы подать заявку, необходимо было авторизоваться на портале, выбрать услугу "Карта болельщика" и загрузить своё фото. После этого заявителю нужно обратиться в МФЦ с паспортом для подтверждения данных.

Ранее сообщалось, что по данным на начало февраля в Нижегородской области жители региона и гости суммарно оформили 75,6 тысячи "Карт болельщика". При этом регион стал лидером по количеству оформленных Fan ID.