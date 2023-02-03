НОКОД признал лучшим медучреждением страны на премии "Будем жить"
Штрафы за выезд на "выделенку" на пр. Гагарина введут в феврале
Более 1000 км дорог отремонтируют в Нижегородской области в 2023 году
Перевод домов на закрытую систему ГВС в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Спорт
07 февраля 2023 17:09  [65] Минцифры разработало приложение "Карта болельщика" для оформления Fan ID
06 февраля 2023 14:56  [301] Отделения по адаптивным видам спорта появятся в ФОКах Нижнего Новгорода
06 февраля 2023 12:58  [287] Игорь Ларионов принял участие в хоккейном матче на стадионе "Водник"
06 февраля 2023 12:18  [302] Почти 76 тысяч "Карт болельщика" оформлено в Нижегородской области к февралю
05 февраля 2023 11:08  [521] Нижегородское "Торпедо" выиграло у "Динамо" из Минска в очередном матче КХЛ
02 февраля 2023 12:04  [459] Игорь Ларионов: "Говорить о том, что миссия выполнена, рано"
02 февраля 2023 09:23  [438] Нижегородский ХК "Торпедо" выиграл у "Салавата Юлаева" и вышел в плей-офф КХЛ
31 января 2023 14:56  [405] Спортсмены из Нижегородской области завоевали 30 медалей на Единых Играх Специальной Олимпиады
31 января 2023 12:12  [531] Юрий Ерофеев: "Верю, что нижегородское "Торпедо" выступит в плей-офф Кубка Гагарина достойно и пройдет как можно дальше"
31 января 2023 09:02  [666] Глеб Никитин поздравил нижегородское "Торпедо" с победой над СКА в выездном матче КХЛ
Спорт

Минцифры разработало приложение "Карта болельщика" для оформления Fan ID

07 февраля 2023 17:09  [65] Спорт

Футбольные болельщики смогут оформлять Fan ID без посещения МФЦ. Для этого Минцифры РФ разработало мобильное приложение "Карта болельщика". Об этом сообщает телеканал "360".

"Приложение поможет сохранить билет и пройти по нему на стадион даже без доступа к сети - достаточно показать QR-код на входе", — рассказали в ведомстве.

Бета-версия приложения уже доступна на RuStore, Google Play, AppStore и AppGallery. С его помощью можно оформить "Карту болельщика" на себя и на детей до 14 лет.

Помимо прочего, через мобильное приложение можно передать билет на матч другому человеку, узнать расписание игр, перейти на сайт футбольного клуба для покупки билета.

Напомним, с 4 июля 2022 года наличие карты обязательно для покупки билетов и абонементов на матчи Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Сервис позволил сделать доступ на матчи удобным и безопасным. Карту при посещении матчей РПЛ должны иметь все участники, зрители, гости и персонал, а также представители СМИ.

Ранее оформить "Карту болельщика" можно было только через портал "Госуслуги" или с помощью сотрудников МФЦ. Для того, чтобы подать заявку, необходимо было авторизоваться на портале, выбрать услугу "Карта болельщика" и загрузить своё фото. После этого заявителю нужно обратиться в МФЦ с паспортом для подтверждения данных.

Ранее сообщалось, что по данным на начало февраля в Нижегородской области жители региона и гости суммарно оформили 75,6 тысячи "Карт болельщика". При этом регион стал лидером по количеству оформленных Fan ID.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Технологии Футбол
Поделиться:
Новости по теме
06 февраля 2023 12:18  [302] Почти 76 тысяч "Карт болельщика" оформлено в Нижегородской области к февралю
08 января 2023 13:45  [584] Нижегородская область стала лидером по количеству оформленных "Карт болельщика"
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Презентация поезда московского метро в стилистике Нижний Новгород: 100% настоящая Россия
03 февраля 2023 15:07Презентация поезда московского метро в стилистике "Нижний Новгород: 100% настоящая Россия"
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph