Парапет, подпорную стенку и ограждения отремонтируют на Верхне-Волжской набережной до 10 июля Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Парапет, подпорную стенку и ограждения отремонтируют на Верхне-Волжской набережной до 10 июля. Об этом сообщили в администрации Нижегородского района.

Согласно информации, работы проходят на участке от Чкаловской лестницы до Казанского съезда.

Сейчас подрядчик проводит демонтаж цементно-бетонного покрытия и основания парапета, после чего будет выполнена опалубка, армирование и заливка бетоном. На обновленный парапет нанесут штукатурный слой и выполнят покраску поверхности.

Также идут работы по устройству подпорной стенки. Уже завершены демонтажные работы, выполнено укрепление склона буронабивными сваями. Сейчас идет армирование подпорной стены, а далее будет выставлена опалубка и произведена заливка бетоном.

Кроме того, на протяжении всей набережной будут отремонтированы пролеты ограждений. Сейчас с них снимается старый слой краски.

Ранее сообщалось, что около 91,5 млн рублей выделено на озеленение и ремонт покрытия на улице Большой Покровской.