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Нижегородская область заняла 3 место в рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.
Согласно информации, третью строчку Нижегородская область делит с Московской и Тюменской областями.
Первое место в рейтинге заняла Москва, второе - республика Татарстан.
"Я думаю, что мы точно бросим вызов Татарстану в следующем году", - прокомментировал итоги рейтинга Глеб Никитин.
Напомним, в 2022 году Нижегородская область заняла 5 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата АСИ. При этом 5 лет назад регион занимал 70 строчку.
Рейтинг показывает тенденции изменения бизнес-климата в регионах, которые являются главным фактором, определяющим динамику инвестиций. Методология исследования оценивает эффективность работы региональных команд в части создания условий для инвесторов, минимизации рисков.
Ранее сообщалось, что инвестпортал Нижегородской области назвали одним из лучших в России.
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