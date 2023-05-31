Нижегородская область заняла 3 место в рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область заняла 3 место в рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Глеб Никитин.

Согласно информации, третью строчку Нижегородская область делит с Московской и Тюменской областями.

Первое место в рейтинге заняла Москва, второе - республика Татарстан.

"Я думаю, что мы точно бросим вызов Татарстану в следующем году", - прокомментировал итоги рейтинга Глеб Никитин.

Напомним, в 2022 году Нижегородская область заняла 5 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата АСИ. При этом 5 лет назад регион занимал 70 строчку.

Рейтинг показывает тенденции изменения бизнес-климата в регионах, которые являются главным фактором, определяющим динамику инвестиций. Методология исследования оценивает эффективность работы региональных команд в части создания условий для инвесторов, минимизации рисков.

Ранее сообщалось, что инвестпортал Нижегородской области назвали одним из лучших в России.