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Бизнес

ПСБ запустит "Магазин женских инвестиций"

16 июня 2023 13:16  [107] Бизнес
ПСБ запустит Магазин женских инвестиций

ПСБ запустит Магазин женских инвестиций

Активно развивая проект "Женское лидерство в инвестициях", реализуемый под патронажем Евразийского Женского Форума, ПСБ планирует запустить "Магазин женских инвестиций", который помогал бы женщинам вкладывать средства в бизнес. Об этом сообщила старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ, и координатор проекта "Женское лидерство в инвестициях" Вера Подгузова в ходе выступления на сессии "Женщины в промышленном развитии: новые горизонты", состоявшейся в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума.

"Наш проект "Женское лидерство в инвестициях» развивается, и одним из важных этапов станет запуск "Магазина женских инвестиций", который поможет женщинам разобраться в том, как они могли бы вкладывать средства в бизнес - в женский и не только, в расширение промышленных возможностей различных регионов, в развитие региональных экономик с акцентом на "длинных" деньгах для получения дохода в будущем, для сохранения и приумножения средств", - пояснила Вера Подгузова.

По ее словам, в настоящее время женщинам по-прежнему необходима поддержка как с точки зрения повышения финансовой грамотности, так и с точки зрения создания условий для развития карьеры, особенно в традиционно «мужских» отраслях.

"Есть сложившийся стереотип, что в промышленности работают преимущественно мужчины. Наибольший процент сотрудников-женщин из всех отраслей промышленности наблюдается в нефтегазовом секторе, угольной энергетике и электроэнергетики. Все остальные отрасли в меньшей степени привлекают женщин сотрудников. Эту ситуацию надо менять - давать женщинам возможность строить карьеру в промышленных направлениях, давать необходимое обучение. Также необходима поддержка женщин, которые хотят развиваться в сфере предпринимательства", - отметила Вера Подгузова.

Она также добавила, что ПСБ реализует целый комплекс мер по финансовой грамотности, в число которых входит и проект "Женское лидерство в инвестициях", направленный на повышение уровня знаний женщин в области приумножения личного капитала и, как следствие, увеличение числа женщин-инвесторов на российском финансовом рынке.

Как сообщает пресс-служба ПСБ, на мероприятии также выступили заместитель председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Галина Карелова, вице-президент по кадровой политике ПАО "ГМК "Норильский никель" Дарья Крячкова, заместитель Министра промышленности и торговли РФ Екатерина Приезжева, координатор проекта "Женщины в легкой промышленности" Совета Евразийского женского форума, исполнительный директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка Алла Сбитнева, вице-президент Invest India Аста Тьяги, соучредитель, председатель совета директоров ООО "Велфарм" Людмила Щербакова.

Участники сессии обсудили, какие меры наиболее эффективны для расширения участия женщин в промышленном развитии, в каких сферах промышленности женщины наиболее успешно реализуют себя и создают новые проекты, а также какие инициативы по расширению участия женщин в развитии промышленности могут дополнить повестку международных организаций.

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Теги:
Инвестиции ПСБ
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