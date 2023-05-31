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Политика

Депутаты Госдумы предложили отменить 25 статей Кодекса об административных правонарушениях

16 июня 2023 13:33  [81] Политика

Фото: с сайта Госдумы РФ

Лидер фракции "Новые люди" в Госдуме и соавтор поправок Алексей Нечаев в интервью телеканалу "360" прокомментировал предложение об отмене сразу 25 статей Кодекса об административных правонарушениях.

По его словам, в первую очередь речь идет об отмене статьи "Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации".

Как рассказал Алексей Нечаев, по этой статье в период пандемии COVID-19 штрафовалось множество организаций, однако сейчас формулировка "повышенная готовность" сохраняется.

"Никогда в истории страны больше не должна повторяться подобная ситуация, когда бизнес расплачивается за введение режима", - заявил депутат.

Если же возникнет другая  кризисная ситуация, то, по мнению Алексея Нечаева, новые меры необходимо обсуждать с представителями бизнес-сообщества, а не пользоваться конструкцией "повышенной готовности".

Также предлагается отменить множество дублирующих статей. 

"Например, статья 15.5 КоАП за несвоевременное предоставление налоговой декларации, где речь идет о расчете по страховым взносам, дублирует статью 119 Налогового кодекса", - рассказал депутат.

Он добавил, что в перспективе будет рассматриваться полная отмена мелких штрафов для предпринимателей — 500 и 1000 рублей.

"Это не пополнение бюджета и не наказание нарушителей, а просто бюрократическая карусель, которая мешает людям заниматься делом", — заключил Алексей Нечаев.

Ранее сообщалось, что статью об обмане потребителей предложили вернуть в Уголовный кодекс РФ.

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Теги:
Госдума Законодательство
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