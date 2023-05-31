Юрий Шалабаев провел инспекцию Сормовского района Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев провел инспекцию Сормовского района, по итогам которой главе районной администрации Светлане Горбуновой был дан ряд поручений. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Так, местные жители жаловались на отсутствие парковок и плохие тротуары у больницы №12.

Как рассказал Юрий Шалабаев, администрация района предоставит смету на обустройство парковки и тротуаров, после чего будет выделено финансирование на проведение этих работ.

Также было дано поручение привести в порядок тротуары во дворах по улице Большевистской и дорогу у детсада №364. Во дворах будут подстрижены газоны, убрана крапива и демонтированы старые ограждения.

Кроме того, в сквере Иконникова, который будет благоустроен в 2024 году, Юрий Шалабаев предложил предусмотреть отсылку к деятельности конструктора Валерия Иконникова. Например, арт-объекты или QR-код.

Ранее Юрий Шалабаев поручил главам районов усилить контроль за отработкой обращений нижегородцев.