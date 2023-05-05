Юрий Шалабаев поручил главам районов усилить контроль за отработкой обращений нижегородцев Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев дал поручение главам районов усилить контроль за отработкой обращений нижегородцев, поступающих в социальных сетях. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Горожане обращаются с просьбами убрать стихийные свалки, отремонтировать детские площадки, закрыть коммунальные люки и т.д. Мэр подчеркнул, что очень важно держать прямую связь с нижегородцами и своевременно реагировать на поступающие сигналы.

"Главы районов должны "держать руку на пульсе" и оперативно решать вопросы, некоторые из них, например, касающиеся открытых люков, - это вопросы безопасности, требующие срочного решения", - сказал Юрий Шалабаев.

Напомним, выступая перед депутатами Гордумы Нижнего Новгорода, мэр заявил, что уровень доверия горожан к органам власти во многом зависит от того, насколько грамотно и оперативно ведётся работа с обращениями граждан и решаются поставленные ими вопросы.

Он рассказал, что в течение прошлого года в горадминистрацию поступило по различным каналам более 24 тысяч обращений, более половины из них - через через Интернет-приёмную. Ответы были подготовлены в сроки, установленные Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан".

Кроме того, через платформу "Лобачевский" в течение прошлого года поступило более 47 тысяч сообщений.

"Основную свою задачу здесь мы видим в том, чтобы в доступной форме максимально оперативно дать обратную связь каждому обратившемуся жителю по решению волнующей его проблемы", - сказал Юрий Шалабаев.

Напомним, отчёт мэра Юрия Шалабаева о работе администрации был единогласно принят на заседании Гордумы Нижнего Новгорода 26 апреля.

Как рассказал градоначальник, за последние 3 года в Нижнем Новгороде благоустроили почти 100 общественных пространств и 300 дворов. В прошлом году было отремонтировано более 23 км дорог, 1,5 тысячи человек расселено из аварийного жилья.