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Экономика

Евгений Люлин: "Мы – третьи в России, и это выдающееся достижение!"

16 июня 2023 14:18  [62] Экономика

"Мы – третьи в России, и это выдающееся достижение! В 2022 году мы были пятыми, а сегодня совершенно заслуженно взяли "бронзу", - заявил Евгений Люлин, председатель Законодательного собрания региона, комментируя 3-е место Нижегородской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, итоги которого были озвучены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 16 июня.

"Конкуренция среди субъектов РФ за внимание инвесторов просто зашкаливает, поэтому эти «две ступеньки вверх» стоят сотни мест – они дались огромными усилиями: совершенствовалось законодательство и административные процедуры, каждый инвестор чувствовал заботу и внимание к своим нуждам", - сказал он.

По словам Евгения Люлина, экономика Нижегородской области сегодня похожа на локомотив, который набрал ход.

"Конечно, для этого потребовались годы. В 2018-м мы были на 70-м месте рейтинга АСИ, и всего за пять лет рванули вверх из "подвала" в топ-5, - рассказал спикер областного парламента. – Многим казалось, что успех 2022 года, когда мы стали пятыми в стране, невозможно повторить. Но мы сделали это! Регион уверенно вышел на новый качественный уровень и теперь, пользуясь спортивной терминологией, "играет в высшей лиге", готовится составить конкуренцию Москве и Татарстану, занявшим первое и второе места рейтинга.

"Инвестиционный потенциал Нижегородской области огромен, и он продолжает увеличиваться. Об этом, в частности, говорит тот факт, что наш регион эксперты отметили, как продемонстрировавший наибольшую динамику роста интегрального индекса, - заявил Евгений Люлин. – Мы растем по всем направлениям. Этот рост является результатом большой системной работы, которую сообща проводят губернатор Глеб Никитин, правительство Нижегородской области, депутаты Законодательного собрания, бизнес и экспертное сообщество. Дальше конкуренция будет только сильнее, но мы справимся. Процесс пошел, и он необратим: инвесторы верят в область, в гарантии власти и в свои силы!".

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Теги:
Евгений Люлин Инвестиции экономика
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