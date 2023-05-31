Глеб Никитин подписал с ОМК соглашение о развитии Выксы Экономика

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых в присутствии полпреда президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова в рамках ПМЭФ - 2023 подписали соглашение о сотрудничестве по развитию Выксы.

Документ предусматривает реализацию более 10 крупномасштабных инфраструктурных проектов в течение пяти лет. Они помогут существенно улучшить коммунальную инфраструктуру, модернизировать систему здравоохранения и расширить жилищный фонд. Проекты также предусматривают строительство новых дорог и создание общественных пространств для горожан и туристов. Вложения ОМК в проекты превысят 24 млрд рублей. Дополнительно к этому часть средств в город планируют привлечь через государственные целевые программы.

"Развитие Выксы сегодня неразрывно связано с ОМК. Это не только важнейший работодатель, но и инициатор многих положительных изменений в городской среде, социальной, культурной, образовательной сферах. Благодаря этому Выкса не только сохраняет статус важнейшего промышленного центра, но и развивает новые направления, например, туризм. Все это синхронизируется с мероприятиями национальных проектов и федеральных программ и позволяя повышать привлекательность Выксы для жизни и работы на территории", - отметил Глеб Никитин.

В планах также – разработка проектов по строительству системы единого водозабора и по реконструкции системы теплоснабжения Выксы, которые позволят обеспечить качественной питьевой водой и теплом жителей, учитывая также перспективы развития города. Создание проектной документации для этих проектов также профинансирует ОМК, что позволит городу при поддержке регионального правительства принять участие в федеральных программах и получить государственное финансирование.

"В целом перед нами стоит масштабная задача существенно повысить качество жизни выксунцев, создать прочный фундамент для нынешних и будущих поколений. Это важно и ответственно. Все задуманное планируем реализовать в намеченные сроки", — прокомментировал подписание соглашения председатель совета директоров ОМК Анатолий Седых.

Соглашение также предусматривает проектирование в Выксе Южной подъездной автомобильной дороги. Кроме того, запланирована разработка проекта реконструкции моста через реку Железницу и части улицы Ленина, чтобы город включили в государственную программу финансирования.

ОМК построит для своих сотрудников в Выксе новые жилые микрорайоны на более чем 1 700 квартир. Дополнительно ОМК передаст часть объектов заводской социальной инфраструктуры для включения в состав клинико-диагностического центра "Медси", который построят в Выксе в рамках концессионного соглашения между ГК «Медси» и правительством области.

В трехстороннем соглашении, заключенном на ПМЭФ-2023, также предусмотрена часть работ по созданию индустриально-туристического центра "Шухов парк" с музеем, детским образовательным центром "Кванториум" и гостиницей. Строительство парка уже ведется.

Подпись под соглашением о сотрудничестве также поставил глава местного самоуправления Выксы Владимир Кочетков.

"Это очередной этап совместной работы правительства региона, Объединенной металлургической компании и муниципалитета. Подобные соглашения – инструмент, который используется не в первый раз. Но сегодняшний договор – беспрецедентный по объемам оказываемой поддержки и предстоящим крупным проектам, которые кардинально решат наболевшие вопросы в здравоохранении, водоснабжении, развитии дорожной инфраструктуры и других направлений в округе в целом", - сказал Владимир Кочетков.

Стороны планируют подготовить и подать заявки на новые федеральные конкурсы по развитию комфортной городской среды для жителей и туристов. Эти и другие комплексные проекты, отраженные в соглашении, помогут существенно ускорить модернизацию социальной инфраструктуры Выксы и ее общественных пространств.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область и РЖД на ПМЭФ - 2023 подписали соглашение о развитии цифровых туристических сервисов.