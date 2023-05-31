Нижегородский НОЦ и ДНР будут сотрудничать в сфере реализации технологических проектов Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ) и Донецкая народная республика (ДНР) станут совместно реализовывать технологические проекты.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, в рамках ПМЭФ - 2023 директор Нижегородского НОЦ, советник губернатора по инвестициям и инновациям Тимур Халитов и министр экономического развития ДНР Владимир Зверков достигли соглашения о реализации данных проектов.

"Мы начинаем новый этап межрегионального взаимодействия, в котором регион с мощнейшим научным и промышленным потенциалом наращивает взаимодействие в сфере науки и инноваций с новым субъектом Российской Федерации. В том числе мы планируем обмениваться опытом при создании научной инфраструктуры и коммерциализации передовых разработок", - сообщил Тимур Халитов.

В ходе встречи стороны договорились о том, что Нижегородский НОЦ будет способствовать организации работы нижегородских научных команд для реализации технологических проектов в ДНР. Совместная работа будет идти по нескольким направлениям. Среди них – инновационные производства, новые компоненты и материалы, интеллектуальные транспортные системы, информационные технологии, квантовые технологии и искусственный интеллект.

"Интеграция ДНР в научно-технологическую сферу Российской Федерации невозможна без подобных встреч и договоренностей. Убежден, что знания и опыт наших новых партнеров из Нижегородского НОЦ дадут импульс для инновационного развития экономики и промышленности республики. Вместе мы сможем внедрить новые технологии и сделать жизнь наших граждан лучше", - отметил Владимир Зверков.

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