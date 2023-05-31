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Общество

Правительство Нижегородской области и "СИБУР" будут сотрудничать в реализации климатических проектов

16 июня 2023 15:47  [78] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области и гендиректор нефтегазохимической компании "Сибур" Михаил Карисалов в ходе ПМЭФ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере климатических проектов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, стороны будут обмениваться опытом и лучшими практиками в области климатической повестки, сотрудничать в реализации просветительских и образовательных проектов, направленных на повышение экологической культуры и осознанности жителей региона.

Среди приоритетных проектов отмечаются мероприятия по снижению выбросов парниковых газов и увеличения их поглощения.

В частности, "Сибур" изучает возможность реализации проекта по вторичному обводнению осушенных торфяников в Нижегородской области, в связи с чем планирует провести комплекс научно-исследовательских работ.

Отмечается, что это первый климатический проект компании в сфере водно-болотных угодьев.

Ранее Глеб Никитин рассказал о внедрении принципов устойчивого развития в Нижегородской области.

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Теги:
Сотрудничество Экология
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