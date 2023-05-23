Глеб Никитин рассказал о внедрении принципов устойчивого развития в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы" Глеб Никитин принял участие в работе круглого стола "Устойчивое развитие как новая модель экономического развития регионов России" X Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге.

Как рассказал глава региона, для координации внедрения принципов устойчивого развития в нашей области был создан центр устойчивого развития на базе Корпоративного университета правительства Нижегородской области. Его ключевыми задачами является решение вопросов экономики, экологии, предпринимательства, социальной политики и инноваций.

Так, в Нижегородской области были подготовлены 242 практических рекомендации бизнесу в части устойчивого развития по 28 основным направлениям экономической деятельности.

Для поддержки бизнеса, придерживающегося принципов устойчивого развития, были запущена различные программы поддержки. Это две программы льготных займов и гарантийная программа, по которой Агентство по развитию системы гарантий сможет выступить поручителем в случае привлечения заемных средств у финансовых организаций при реализации экологических проектов.

Кроме того, по программе "Экологические проекты" Фонда развития промышленности можно получить финансирование на проекты, направленные на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду, снижение выбросов опасных загрязняющих веществ, строительство и реконструкцию очистных сооружений.

Также Глеб Никитин отметил необходимость дополнительной проработки на федеральном уровне вопроса стимулирования снижения углеродных выбросов и пригласил коллег принять участие в форуме "СО.ЗНАНИЕ 2023" в Нижегородской области.

Ранее губернатор на заседании комиссии Госсовета рассказал о реализации нацпроекта "Экология".