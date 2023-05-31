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Общество

Глава НСЗПП заявил о необходимости легализации онлайн-продажи алкоголя в России

16 июня 2023 16:05  [40] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Председатель Национального союза защиты прав потребителей и руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин в беседе с телеканалом "360" рассказал об онлайн-продаже алкоголя.

Согласно информации, правительству РФ уже направлен проект, устанавливающий правила онлайн-продажи и доставки алкогольной продукции. 

Как рассказал Павел Шапкин, продажа алкоголя возможна через маркетплейсы и с помощью почты. По мнению эксперта, первый вариант выглядит предпочтительнее, так как скорость доставки через почту довольна низкая.

Проверять возраст покупателей могут курьеры или продавцы на пункте выдачи.

"Любую алкогольную продукцию готовы продать прям сейчас через интернет и пускай это нелегально, но это уже сложившийся какой-то рынок. С этим борется Роскомнадзор, Росалкогольрегулирование, но толку мало, поэтому легализовать надо, да", — пояснил Павел Шапкин.

Ранее сообщалось, что запрет на продажу алкоголя в России хотят продлить с 20:00 до 11:00.

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Теги:
Алкоголь Торговля
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