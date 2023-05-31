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Общество

Мобильные комплексы фиксации нарушений ПДД начали работу на трассах М-7 и Р-158 в Нижегородской области

16 июня 2023 16:32  [123] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Мобильные комплексы фиксации нарушений ПДД начали работу на трассах М-7 и Р-158 в Нижегородской области. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, комплексы начали фиксировать превышение скорости на этих трассах с 13 июня.

Таким образом, мобильные комплексы контролируют скоростной режим уже на семи участках дорог Нижегородской области.

С 20 апреля с их помощью было выявлено более тысячи нарушений скоростного режима.

Напомним, передвижной комплекс фиксации нарушений ПДД начали тестировать в Нижегородской области в конце марта текущего года.

С апреля два брендированных автомобиля с оборудованным комплексом "Кордом" начали работать на участках трассы Р-152 "Нижний Новгород - Арзамас и 22Р-0159 "Нижний Новгород - Бор".

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Теги:
ПДД Транспорт
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