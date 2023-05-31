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Экономика

Аграрии завершили посевную кампанию - 2023 в Нижегородской области

16 июня 2023 16:38  [91] Экономика
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Аграрии завершили посевную кампанию - 2023 в Нижегородской области. Об этом сообщили в Минсельхозе региона.

Как сообщили в ведомстве, всего различными сельскохозяйственными культурами засеяно 600 тысяч гектаров.

"В этом году на 19,5 тысячи гектаров были увеличены посевные площади под зерновыми и зернобобовыми культурами. Это обусловлено потребностью хозяйств в фуражном зерне в связи с запуском крупных свиноводческих комплексов и животноводческих ферм. Также выросли площади под масличными культурами и льном-долгунцом", - рассказал глава Минсельхоза Нижегородской области Николай Денисов.

Всегозасеяно 426,4 тыс. га зерновыми и зернобобовыми культурами, 12,9 тыс. га – сахарной свеклой, 44,9 тыс. га – масличными культурами, 92,6 тыс. га – кормовыми культурами, 3,3 тыс. га – льном-долгунцом, 0,8 тыс. га – овощами, также посажен картофель на площади 14,7 тыс. га.

С учетом яровых, озимых и многолетних кормовых культур общая посевная площадь в регионе составила 1 063,2 тыс. га.  

"Для формирования хорошего урожая аграрии проводят работы по уходу за посевами – ведется их обработка от сорняков, болезней и вредителей. С целью увеличения урожайности картофеля и овощей используются гидромелиоративные системы. Всего под орошением в регионе находится 10,7 тысячи гектаров сельхозугодий, из которых 600 гектаров введены в эксплуатацию в этом году", - добавил Николай Денисов.  

Ранее сообщалось, что ООО "ПМ Групп" построит в Богородском районе животноводческий комплекс на 2800 голов.

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Теги:
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