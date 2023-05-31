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Экономика

Александр Ефремцев: "В Нижегородской области в полной мере улучшатся показатели по разведению молочного скота"

16 июня 2023 17:02  [73] Экономика
Фото: пресс-служба ЗСНО

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Кстовском муниципальном округе заместитель председателя комитета по агропромышленному комплексу и развитию сельских территорий Законодательного Собрания Нижегородской области Александр Ефремцев принял участие в "Дне открытых дверей – 2023", организованном ООО "Нижегородское" по племенной работе.

На презентации было представлено 25 быков: молодые, взрослые и редкие пароды – черно-пестрой, голштинской, бурой швицкой, красной горбатовской и герефордской.

ООО "Нижегородское" известно и за пределами Нижегородской области. В этом году завезены еще 16 бычков, семя которых планируется продавать по всей территории РФ.

В состав предприятия входит аттестованная лаборатория иммуногенетической экспертизы. Она позволяет производить генетический мониторинг племенного поголовья области. Работа лаборатории позволяет исключить разного рода ошибки и подлоги отцовства и материнства, что напрямую влияет на развитие племенного животноводства.

В ходе презентации было отмечено, что организация расширяет свои возможности. Так, в августе в лабораторию установят современный анализатор семени, который позволит определять качество. В следующем году планируется приобрести установку по сексированному семени.

"Несмотря на все санкции в Нижегородскую область поступило более 20 быков-производителей – это золотой селекционный запас не только для Нижегородской области, но и для всей России.  Сегодня ведется огромная работа по геномной оценке животных, наука окончательно пришла на селекцию. Теперь на Нижегородской земле в полной мере улучшатся показатели по разведению молочного скота. У нас надой молока 7 тысяч литров, с новыми технологиями надой можно увеличить на 50%. У быков, которые мы сегодня видели селекционная оценка достигает 18-20 тысяч литров. К этой работе скоро присоединится и ПИМУ со своей лабораторией по геномной оценке.  У нас появится полный набор всех средств для нового прорыва в этой работе в регионе", - отметил Александр Ефремцев.

Он подчеркнул, что если удастся установить оборудование по сексированному семени, то это будет глобальный шаг для всей страны. Это позволит производить геномную оценку племенного материала, на ранних этапах отбраковывать биоматериал, разделять эмбрионы животных по полу, чтобы спрогнозировать численность молочного поголовья.

Напомним, что в апреле депутаты регионального парламента предложили создать селекционно-генетический центр по разведению молочного скота с применением инновационных биотехнологических методов воспроизводства.

В этот же день организация открыла новый учебный класс для технологов и осеменаторов для повышения квалификации специалистов. Также организация открыла музей, в котором представлена история племенного животноводства в Нижегородской области. На выставке представлены фотографии выводок-презентаций с начала 20 века.

Ранее сообщалось, что пятнадцать животноводческих ферм ввели в эксплуатацию в Нижегородской области в 2022 году.

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Теги:
АПК Законодательное собрание Кстовский район
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