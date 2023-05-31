Почти 50 жителей Нижегородской области получили государственные и региональные награды Общество

Фото: Кира Мишина

Заместитель губернатора Нижегородской области Петр Банников вручил нижегородцам государственные награды РФ за достигнутые успехи и многолетний добросовестный труд. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, всего награды получили 46 человек представляющих сферу науки, силовые ведомства, предприятия региона. Также награды получили многодетные родители, общественные деятели и медицинские работники, учителя, деятели культуры, представители рабочих специальностей и коллектив одного из предприятий.

"Список тех, кто получил сегодня награды, вновь подтверждает, как богата, изобильна нижегородская земля талантливыми, трудолюбивыми, отважными и честными людьми. У каждого из вас свое призвание, каждый выбрал свой путь и сумел достичь на этом пути успеха и признания", - подчеркнул Петр Банников.

Со списком награжденных можно ознакомиться по ссылке.

Ранее сообщалось, что почти 100 сотрудников больницы им. Семашко в Нижнем Новгороде отмечены ведомственными наградами.