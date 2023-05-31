Нижегородская область подписала соглашение о сотрудничестве с Ассоциацией кластеров, технопарков и ОЭЗ России

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Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян и директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин подписали соглашение о сотрудничестве региона с организацией. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Согласно информации, стороны будет совместно проработать стратегию импортозамещения на примере предприятий Нижегородской области.
"Планируется определить цели, задачи, возможные результаты и порядок взаимодействия с Нижегородской и Омской областями, Республикой Башкортостан для формирования пилотной межрегиональной кластерной платформы, направленной на достижение технологического суверенитета России", - рассказал Михаил Лабудин.
Сейчас ведется работа по переаккредитации промышленного кластера Нижегородской области. Также в рамках подготовки практической сессии с бизнес-сообществом Нижегородской области выявлены перспективные экономические специализации для деятельности промышленных кластеров: кластер по производству химических веществ и химических продуктов; металлургический промышленный кластер; нефтехимический промышленный кластер; промышленный кластер автомобилестроения; приборостроительный промышленный кластер.
Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 3 место в рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ.
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