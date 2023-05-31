Делегация Нижегородской области в ходе ПМЭФ-2023 подписала 26 соглашений более чем на 251 млрд рублей Политика

Фото: Александр Воложанин

Делегация Нижегородской области в ходе ПМЭФ-2023 подписала 26 соглашений более чем на 251 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Подписанные на ПМЭФ соглашения – это вполне конкретные проекты, которые я рассчитываю увидеть реализованными в самом ближайшем будущем. Для нас очень ценно, что столько инвесторов готово заходить в Нижегородскую область и продолжать здесь реализацию своих проектов. Мы проводим большую работу для того, что быть комфортным для бизнеса регионом, и третье место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата – показатель того, что эти усилия дают результат", - подчеркнул Глеб Никитин.

Соглашения касались самых разных сфер: химической, транспортной и логистической отрасли, туризма, сельского хозяйства.

"Нижегородская область вошла в тройку ведущих регионов страны, где созданы наиболее благоприятные условия для инвесторов. Нижегородцы заключили на форуме соглашения на миллиарды рублей в ИТ, машиностроении, химии. Необходимо и далее поддерживать предпринимателей, особенно тех, кто делами подтверждает свое намерение работать в России, вкладываться в ее развитие. Надо смягчать налоговые режимы, сокращать проверки, решать кадровые вопросы. Дискуссии в рамках Петербургского форума помогают выработать конкретные меры, способные помочь создать экономику, в центре которой будет благополучие человека, высокий уровень жизни и привлекательность России для всего мира", - подчеркнул председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 3 место в рейтинге состояния инвестклимата в субъектах РФ.