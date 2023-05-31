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Бизнес

Корпорация развития Нижегородской области в ходе ПМЭФ-2023 подписала пять соглашений о сотрудничестве

16 июня 2023 18:52  [82] Бизнес

Фото: Корпорация развития Нижегородской области

Корпорация развития Нижегородской области подписала пять соглашений о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Так, корпорация будет сопровождать проект ООО "Возвуден", которое планирует расширить свое производство деревянных игрушек в Вознесенском районе и построить новый комплекс. Объем инвестиций в инвестпроект составит 300 млн рублей. Благодаря его реализации будет создано 250 новых рабочих мест. Проектная мощность производства составит 294 тысяч единиц продукции в год.

Также было подписано соглашение с председателем правления банка "Россия" Михаилом Клишиным. Цель соглашения – установление долгосрочных партнерских отношений в рамках реализации инвестиционных проектов, обеспечения финансирования для различных масштабных проектов на территории Нижегородской области.

Корпорация развития и Российский химико-технический университет им. Д.И.Менделеева будут сотрудничать по вопросам коммерциализации результатов исследований и разработок, проводимых РХТУ им. Д.И. Менделеева, с целью их последующего внедрения в промышленное производство. Также РХТУ будет оказывать содействие в реализации проектов, сопровождаемых Корпорацией развития, в качестве научно-технологического партнера.

Страховой дом ВСК и Корпорация развития заключили соглашение о сотрудничестве в целях поддержки преференциальных территорий для инвесторов на территории региона, а также повышения эффективности и доступности страховых продуктов при реализации инвестиционных проектов.

Также Корпорация заключила соглашение с Ассоциацией "Российско-Турецкий диалог". Стороны будут оказывать всестороннее содействие в развитии контактов между российским и турецким бизнесом, в том числе в рамках реализации российских-турецких проектов, привлечения, поддержки и сопровождения инвестиционных проектов турецкого бизнеса в Нижегородской области, а также в продвижении в бизнес-кругах Турции информации об инвестпотенциале и возможностях локализации производства в Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что делегация Нижегородской области в ходе ПМЭФ-2023 подписала 26 соглашений более чем на 251 млрд рублей.

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Теги:
Инвестиции Сотрудничество
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