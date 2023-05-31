Евгений Люлин: "Форум укрепил лидерство и авторитет Нижегородской области" Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

В Санкт-Петербурге завершается работа 26-го Петербургского международного экономического форума. В этом году его тема: "Суверенное развитие — основа справедливого мира, объединим усилия во имя будущих поколений". Итоги и значение форума прокомментировал принимающий участие в его работе председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

"Очевидно, что экономика страны и нашего региона выстояла под натиском западных санкций. Устойчивая макроэкономическая ситуация стала нашим конкурентным преимуществом, стимулом к развитию, - заявил Евгений Люлин. – Сейчас создаются условия для наращивания производства, для увеличения предложения на внутреннем рынке, для замещения импорта и создания технологий, которые обеспечат наш суверенитет. Эти же темы являются определяющими и для наших партнеров из 117 дружественных России стран, которые приняли участие в работе Петербургского форума".

Особое внимание было уделено проблемам, мешающим развитию страны. Президент России Владимир Путин, выступая перед участниками форума, предложил ввести новые инструменты решения проблемы кадров, а именно ученический договор, с помощью которого работодатель получит качественно подготовленного работника, а будущий специалист - гарантии трудоустройства. Также в выступлении главы государства прозвучали предложения ввести целевые лимиты кредитования перспективных отраслей, поддержать растущий бизнес льготными режимами налогообложения.

По словам Евгения Люлина, Нижегородская область сегодня является одним из локомотивов экономического роста России, входя в топ регионов, обеспечивающих стабильность экономики и активное замещение западного импорта. "Третье место области в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности АСИ – это серьезное достижение, - заявил председатель Законодательного Собрания. – Мы шли к этой цели с 2018 года, последовательно реализуя проекты развития, совершенствуя областное законодательство. Губернатор, правительство, депутаты работали на общий результат. Благодаря этом сегодня мы растем во всех направлениях, и это позволяет рассчитывать на еще более серьезные достижения в будущем".

Глава парламента области напомнил, что на форуме в Санкт-Петербурге нижегородцами были заключены соглашения о реализации множества проектов в сфере транспорта, металлургии, логистики, судостроения, ИТ. "Новые резиденты пришли в особую экономическую зону "Кулибин", судостроители "Красного Сормова" заключили контракты на постройку десятков новых сухогрузов. В нашем регионе будет развиваться научно-производственный центр беспилотных авиационных систем. Выксунский металлургический завод и СИБУР нашли новых партнеров. Это лишь некоторые из десятков заключенных на форуме соглашений. Каждый новый договор о сотрудничестве повышает шансы Нижегородской области на лидерство, укрепляет авторитет нашего региона!", - заявил Евгений Люлин.

Ранее сообщалось, что делегация Нижегородской области в ходе ПМЭФ-2023 подписала 26 соглашений более чем на 251 млрд рублей.