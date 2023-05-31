Волонтеры завершили работы по восстановлению исторического дома в центре Семенова Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Семенове завершились работы по сохранению исторического дома №2 по улице Советской. Расположенное в центре города здание 1933 года постройки было выбрано в качестве пилотного проекта для нового волонтерского движения по восстановлению объектов исторической среды Нижегородской области. Организаторами проекта выступило АНО "АСИРИС" (Агентство по сохранению и развитию исторической среды).

Установлен новый забор, оштукатурен цоколь, с помощью пескоструйного оборудования очищен фасад дома. Под контролем специалистов волонтеры покрасили забор и фасад дома, предварительно покрыв бревна защитным составом, восстановили элементы декора.

Покраска объекта проводилась в соответствии с разработанными Агентством концепцией фасадов и колористическими решениями дома. Восемь деревянных наличников было перевезено в Нижний Новгород для проведения работ по их сохранению волонтерами под руководством специалистов АНО "АСИРИС".

В день завершения восстановления дома глава местного самоуправления городского округа Семеновский Александр Песков вместе с руководителем ОП "Заповедные кварталы" АНО "АСИРИС" Ниной Ершовой помогли активистам установить последний наличник на фасад.

"Благодаря запуску нового проекта агентства по восстановлению исторических домов Нижегородской области с участием волонтеров мы тиражируем успешный опыт "Заповедных кварталов" Нижнего Новгорода на малые города и районы. Первым объектом стал дом в Семенове, который мы отремонтировали совместно с администрацией округа, студентами техникума, мастерами и волонтерами. Большую помощь нам оказали партнеры: компания "Сканэнергоконтроль" подготовила обмерные чертежи дома, компания Caparol предоставила необходимый объем краски и защитных составов. Всем миром всего за 10 дней мы отремонтировали исторический дом. Это говорит о том, что в региональном центре и на местах есть понимание важности проекта, а значит, он будет успешным. Когда движение наберет обороты и станет известно далеко за пределами Нижегородской области, все будут вспоминать, что оно стартовало именно в Семенове", - сказала Нина Ершова.

Участие в работах по сохранению ценного деревянного дома приняли волонтеры, студенты Семеновского индустриально-художественного техникума, неравнодушные жители, представители администрации Семеновского, подрядные организации, специалисты "АСИРИС" и ОП "Заповедные кварталы".

Обновленный дом стал подарком к XIX Международному фестивалю "Золотая Хохлома", который проходит в Семенове 17 и 18 июня.

"Общими усилиями мы сохраняем деревянное наследие Семенова. Мы становимся интересным и привлекательным городом для туристов. В эту работу вовлекаем молодежь, понимая, что, наведя здесь порядок своими руками, они будут беречь наше общее наследие и в дальнейшем. Качественный проект удалось реализовать в кратчайшие сроки. Без наших партнеров, без консолидации усилий и опыта всех участников это было бы просто невозможно. Будем продолжать работу по сохранению архитектуры и истории Семенова. Начало положено!", - заявил Александр Песков.

В конце июня АНО "АСИРИС" начнет разработку концепции фасадов и колористических решений более чем для 80 домов Семенова.