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Бизнес

Игорь Цыплаков: "Взрывной рост в рейтинге инвестиционного климата - следствие грамотной политики региональной власти"

18 июня 2023 12:16  [55] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

"Взрывной рост - это следствие грамотной политики региональной власти и, в первую очередь, губернатора Глеба Никитина", - сказал исполнительный директор компании–производителя игрушек ООО "Возвуден" Игорь Цыплаков, комментируя третье место Нижегородской области в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, итоги которого были озвучены на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) 16 июня.

"Третье место в Национальном рейтинге инвестиционного климата, которого удостоилась Нижегородская область - это уже безусловный успех, но многие вещи раскрываются по-настоящему, если смотреть в динамике. Еще пять лет назад Нижний был на 70-м месте в том же рейтинге. Такой взрывной рост - это следствие очень грамотной политики региональной власти и, в первую очередь, губернатора Глеба Никитина", - заявил предприниматель.

"Суть ее в том, чтобы максимально учитывать реальную потребность бизнеса. Это возможно благодаря умению слышать и активной позиции, направленной на создание инструментов качественного взаимодействия с субъектами предпринимательства, к которым и наша компания тоже относится. В регионе создаются такие условия, чтобы все развивалось динамично, чтобы инвесторы доверяли власти. Доверие - важный параметр. И все новые инвестиции – подтверждение, что это доверие есть", - добавил он.

"К примеру, мы сейчас реализуем большой проект, связанный с созданием нового производства. К процессу подключилась и Корпорация развития Нижегородской области. Кроме того, взаимодействуем с региональным Минпромом. Недавно была реализована инициатива по созданию кластера производителей индустрии детских товаров. Сейчас в него входят уже около 25 компаний. Такая инициатива нужна, чтобы консолидировать проблематику, собирать мнения всех субъектов малого, среднего предпринимательства и создавать качественные инструменты для развития бизнеса", - рассказал Игорь Цыплаков.

Напомним, в ходе Петербургского международного экономического форума Корпорация развития Нижегородской области и ООО "Возвуден" подписали соглашение о сотрудничестве при реализации инвестиционного проекта, целью которого является расширение производства деревянных игрушек в Вознесенском муниципальном округе.

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