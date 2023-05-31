Нижегородская область заняла 18 место в рейтинге регионов РФ по доходам населения Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородская область заняла 18 место в рейтинге регионов РФ по доходам населения, составленного РИА Новости.

При составлении рейтинга учитывались следующие показатели: отношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг, доля населения за чертой бедности в 2022 году, изменение доли населения за чертой бедности в прошлом году.

Отметим, что в 2022 году стоимость фиксированного набора товаров и услуг в России оценивалась в 19 821,8 рублей. Граница бедности - чуть меньше 13 500 рублей.

Так, отношение медианных дохов к стоимости фиксированного набора в Нижегородской области составило 1,73.

За чертой бедности проживают 8% нижегородцев, что на 0,4% меньше, чем в 2021 году.

Лидером рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Отношение доходов к стоимости набора - 3,24, за чертой бедности проживает 4,5% жителей региона.

На последнем месте (показатели ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей не рассчитывались) расположилась республика Ингушетия. Отношение доходов к стоимости набора - 1, за чертой бедности проживает 30,5% жителей, что на 1,2% больше показателей 2021 года.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область заняла 13 место в рейтинге социально-экономического положения российских регионов.