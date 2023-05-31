Евгений Люлин: "Фестиваль "Золотая хохлома" уже стал международным брендом" Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин принял участие в открытии XIX Международного фестиваля народных художественных промыслов "Золотая хохлома" в городе Семенов 17 июня. Кроме того, спикер регионального парламента побывал в новом Доме культуры в деревне Малое Зиновьево.

Фестиваль "Золотая хохлома" приурочен к празднованию Дня народных художественных промыслов, который был установлен по Указу Президента России Владимира Путина в 2022 году.

Мастера народных промыслов не только демонстрировали свою продукцию, но и проводили мастер-классы. К примеру, любой желающий мог попробовать себя в качестве юного подмастерья - раскрасить матрешку или выточить игрушку.

"Фестиваль "Золотая хохлома" уже стал международным брендом, визитной карточкой нижегородской земли. В этом огромная заслуга наших мастеров, которые воспитывали в себе любовь к народным промыслам с самого детства и готовы привить её молодому поколению. Каждый год мастера НХП удивляют гостей диковинными узорами, и этот год исключением не стал. Меня особенно поразил символ фестиваля – огромное дерево жизни, которое расписывали под хохлому сразу несколько мастеров. Признаюсь, ничего подобного никогда не видел!", - отметил председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Перед стартом фестиваля спикер регионального парламента принял участие в открытии Дома культуры в деревне Малое Зиновьево. Здесь работает настоящая мастерская игрушек и трудятся педагоги, передавая знания из поколения в поколение. Не случайно с этого года Малое Зиновьево станет постоянной площадкой фестиваля деревянной игрушки.

"Порадовало, что раньше в деревнях на строительстве экономили деньги - где-то подкрасят, частично отремонтируют. Сегодня - совсем другой подход. Такие Дома культуры с самым современным оснащением строятся по всей Нижегородской области", - добавил Евгений Люлин.