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Спорт

Чемпионат МВД России по мини-футболу завершился в Городецком районе

19 июня 2023 17:32  [108] Спорт

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

Чемпионат МВД России по мини-футболу завершился в Городецком районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Напомним, соревнования прошли с 13 по 17 июня. В них приняли участие команды из 64 территориальных органов МВД России и 15 команд образовательных организаций системы МВД России. В этом году турнир прошел под эгидой празднования 100-летия Всероссийского спортивного сообщества "Динамо".

Согласно информации, сборная ГУ МВД России по Нижегородской области заняла четвертое место в общекомандном зачёте среди 25 команд первой игровой группы, уступив игрокам Республики Татарстан в полуфинале турнира.

Также команда Нижегородской академии МВД России завоевала бронзовый кубок в группе образовательных организаций.

Всего было сыграно 225 матчей.

Среди лучших игроков турнира были отмечены и нижегородцы. Так, лучшим вратарем среди образовательных учреждений МВД России признан Егор Сечихин – игрок сборной Нижегородской академии МВД России. Лучшим игроком турнира среди территориальных органов МВД России на региональном уровне стал Дмитрий Столяров из состава команды ГУ МВД России по Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что сборная Нижегородской области заняла второе место на Всероссийских соревнованиях МВД России по хоккею.

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Теги:
МВД Футбол
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